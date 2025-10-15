快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

彭金隆：打造金融盾

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者廖珮君黃于庭／綜合報導

金管會主委彭金隆接受彭博資訊專訪表示，金管會正積極發展資產管理業務，計劃在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一環是，壽險業委託本地投信代操的新模式，希望以之提升台灣投信業的國際影響力。

彭金隆去年上任後推出亞洲資產管理中心計畫，他相信，當台灣跟國際連結愈完整，地緣政治衝擊可以愈少。根據金管會統計，台灣現階段資產管理規模為新台幣34.4兆元，金管會目標在六年期間內增加至約60兆元台幣。

金管會昨（14）日例行記者會也公布亞洲資產管理中心高雄專區成績單，自7月中上路至今，已有34家金融機構進駐，富豪戶財管需求輪廓浮現。金管會統計，銀行端以「家族辦公室」最熱，壽險業以「美元利變」與「分紅保單」最搶手，投信端則鎖定「另類海外基金」商機。

關於委託投信代操，已有壽險業者正在規劃。知情人士表示，國泰金控旗下的國泰人壽已計劃於數年內，將更多資產交由集團內的投信公司管理，投資研究部門的員工也將轉移至投信。

彭金隆指出，目前壽險業者內部各自擁有專業的投資團隊，部分又委由外商團隊管理，未來若壽險的資金與人才一同帶到獨立的資產管理公司，就可以服務全市場，而不只是為壽險服務。

