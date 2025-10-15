臺灣週登場 助攻亞資中心…展開系列國際交流論壇與博覽會

金融市場國家級盛事「臺灣週」（Taiwan Weeks 2025）今（15）日起登場。這場台灣史上首場官方主辦的國際金融活動由金管會攜手臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所等證券期貨周邊單位共同舉辦，以「打造台灣成為亞洲資產管理中心」政策目標為核心，成為全球金融圈高度矚目盛事之一。

「臺灣週」為期兩周，時間為10月15日至23日，將展開一系列重量級國際交流論壇與博覽會。

金管會主委彭金隆強調，將台灣打造成亞洲資產管理中心，是行政院經濟發展委員會的重要計畫之一。台灣擁有豐沛的民間資金，及具備國際競爭力的產業，這些都是台灣躋身國際、邁向未來的重要基礎。將透過「臺灣週」這個國際交流平台，向全球投資人展示台灣的經濟實力與潛力。

事實上，獨具台灣特色的亞洲資產管理中心正在成形，台股今年進入前所未見的歷史高點，躋身全球前八大市值股市，展現證交所進軍國際金融市場強烈企圖心。

證交所表示，在全球資本版圖重組與亞洲資產管理需求快速成長的關鍵轉折點，台灣正積極推動各項制度改革，致力成為亞洲資產管理的重要樞紐。

「臺灣週」15日開幕式將邀請國際知名交易所、國際重量級資產管理機構、跨國金融集團及台灣產業龍頭等專家學者共同參與。活動將透過專題演講與座談，從國際金融、跨境財富管理及企業實務等多元角度，深入分享台灣資本市場的獨特優勢與未來發展契機。

證交所指出，此次「臺灣週」系列活動將橫跨台北、高雄雙城，全面展現我國資本市場的韌性與潛力，活動主題涵蓋政策擘劃、公司治理、商品創新、普惠金融及金融科技等五大面向，開幕日下午將舉辦本次重頭戲之一的「亞洲資產管理中心論壇」，深入剖析政策進展與挑戰。