玉山ESG倡議 聚焦育才、科技賦能

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
玉山金控董事長黃男州於「玉山ESG永續倡議行動」表示，將持續透過金融力量，履⾏永續⾦融先⾏者的責任。圖／玉山金控提供
玉山金控董事長黃男州於「玉山ESG永續倡議行動」表示，將持續透過金融力量，履⾏永續⾦融先⾏者的責任。圖／玉山金控提供

玉山金控昨天舉辦「2025玉山ESG永續倡議行動」，前總統蔡英文、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰均親自參與，本次玉山以人才培育與科技賦能為主題，號召近兩百家國內外優質企業、醫療院所及ＡＩ機構共同響應，更邀請來自美國、日本、澳洲、新加坡、東協等國多位國際頂尖大學教授，分享永續研究與實踐經驗，攜手推動綠領人才培育與善用ＡＩ、數位科技應用，加速落實永續轉型，強化台灣長期永續競爭力。

玉山自二○二一年起即持續推動ESG永續倡議，從喚起氣候意識、設定減碳目標、打造永續轉型平台，到提供金融與非金融整合方案，逐步串聯企業、政府與學術能量，推動產業邁向永續發展。這次也是前總統蔡英文第三度參加玉山ESG永續倡議行動，她在致詞中感謝玉山多年來持續推動永續不遺餘力，也希望透過各界共同努力，讓台灣邁向永續發展、建立更深的國際信任。

玉山金控董事長黃男州指出，「科技可以讓我們走的更快，人才可以讓我們走的更遠，但唯有結合兩者，企業才能在快速變動的全球市場中持續創新並邁向永續。」他表示，玉山將持續透過金融力量，履⾏永續⾦融先⾏者的責任，推動ESG成為台灣產業競爭力的新語言，為世界呈現更具韌性與競爭力的台灣。

在此次大會，玉山金控科技諮詢委員會委員簡立峰也將以「AI與ESG：人才賦能、淨零轉型」為題，分享生成式AI與數位應用如何成為企業永續的推進器。

