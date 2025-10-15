快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

產險業呈現穩健成長

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

產險公會最新統計，今年前九月產險業累計簽單保費達2,198.9億元，年增6.96%，整體呈穩健成長。其中受惠再生能源與離岸風電等大型基礎建設投保需求熱絡，工程保險以年增31.5%成長幅度居冠，累計簽單保費達186.7億元，已超越去年全年167.7億元水準，成為產險業主要成長引擎。

統計顯示，19家產險公司9月簽單保費收入合計約202億元，較8月減少16.7億元，顯示車市不振仍衝擊保費成長，但前三季整體簽單保費收入仍維持近7%的年增率。

進一步觀察各險種，工程險成產險市場最強動能來源。前九月工程險簽單保費達186.7億元，年增率高達31.5%。依保費規模排名，富邦產險以47.8億元位居第一，國泰產險以36.2億元居次，新光產險29.6億元第三，明台產險則以12.6億元名列第四，其餘業者多落在10億元以下，市場集中度仍相當明顯。

前九月工程險年增率前三名依次為：和泰產年增122%，泰安產年增84%，中信產年增74%。

產險 保費

