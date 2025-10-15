六大壽險新契約保費向上 前九月增25% 衝上4,357億元

大型壽險公司保費收入持續成長。各公司公布數據顯示，六大壽險9月新契約保費（FYP）為476.8億元，較去年同期成長逾二成；今年前九月，六大壽險新契約保費4,357.9億元，年增25.8%。

壽險業者預估，整體壽險業，今年前九月新契約保費將突破7,300億元。

根據各公司統計，國泰人壽9月新契約保費收入約140.6億元，年成長18%，前九月累計新契約保費收入達1,354.5億元，年成長53％，其中9月投資型保單新契約保費年成長25％、前九月年成長47％，利變型保單前九月累計年成長率則高達98％。

國壽指出，今年前九月受惠於台幣升值與類全委帳戶具專家代操、月撥回機制受市場接受度高等因素，帶動美元利變壽險及投資型商品新契約保費成長明顯，預期今年第4季應能維持一定表現，全年業績可望超越去年。

富邦人壽9月新契約保費收入86.5億元，年減3.3%，累計前九月新契約保費收入達885.9億元，較去年同期成長5.1%，在六大壽險裡居次。富邦人壽積極推動分紅保單銷售，9月新契約保費收入逾47億元，前九月累計超過500億元，占整體新契約保費逾五成。

南山人壽累計前九月新契約保費約637億元，年成長逾10.3％，今年主要仍以投資型年金險、理財型和高保障型商品為銷售主力；凱基人壽9月新契約保費收入57.3億元，累計前九月新契約保費收入達527.4億元，年成長22.4%，以險種類別來看，凱基壽在投資型商品表現不俗，前九月年成長112.4%，樂觀預期全年FYP表現。

台灣人壽9月新契約保費收入95億元，年增152.9%，累計前九月新契約保費收入達492億元，年成長37.2%；新光人壽9月新契約保費收入33.9億元，年增44%，累計前九月新契約保費收入達460.3億元，年成長26.3%，預估2025年新契約保費收入會延續去年的業務動能突破600億元。