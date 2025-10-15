快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

六大壽險新契約保費向上 前九月增25% 衝上4,357億元

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導
大型壽險公司保費收入持續成長。示意圖。圖／AI生成
大型壽險公司保費收入持續成長。示意圖。圖／AI生成

大型壽險公司保費收入持續成長。各公司公布數據顯示，六大壽險9月新契約保費（FYP）為476.8億元，較去年同期成長逾二成；今年前九月，六大壽險新契約保費4,357.9億元，年增25.8%。

壽險業者預估，整體壽險業，今年前九月新契約保費將突破7,300億元。

根據各公司統計，國泰人壽9月新契約保費收入約140.6億元，年成長18%，前九月累計新契約保費收入達1,354.5億元，年成長53％，其中9月投資型保單新契約保費年成長25％、前九月年成長47％，利變型保單前九月累計年成長率則高達98％。

國壽指出，今年前九月受惠於台幣升值與類全委帳戶具專家代操、月撥回機制受市場接受度高等因素，帶動美元利變壽險及投資型商品新契約保費成長明顯，預期今年第4季應能維持一定表現，全年業績可望超越去年。

富邦人壽9月新契約保費收入86.5億元，年減3.3%，累計前九月新契約保費收入達885.9億元，較去年同期成長5.1%，在六大壽險裡居次。富邦人壽積極推動分紅保單銷售，9月新契約保費收入逾47億元，前九月累計超過500億元，占整體新契約保費逾五成。

南山人壽累計前九月新契約保費約637億元，年成長逾10.3％，今年主要仍以投資型年金險、理財型和高保障型商品為銷售主力；凱基人壽9月新契約保費收入57.3億元，累計前九月新契約保費收入達527.4億元，年成長22.4%，以險種類別來看，凱基壽在投資型商品表現不俗，前九月年成長112.4%，樂觀預期全年FYP表現。

台灣人壽9月新契約保費收入95億元，年增152.9%，累計前九月新契約保費收入達492億元，年成長37.2%；新光人壽9月新契約保費收入33.9億元，年增44%，累計前九月新契約保費收入達460.3億元，年成長26.3%，預估2025年新契約保費收入會延續去年的業務動能突破600億元。

保費 契約

延伸閱讀

凱基人壽承作花蓮志工保險 所得回捐衛福部助災區重建

五大壽險前三季賺1,299億

壽險財報失真年底提解方 金管會坦言現行會計制度與長期經營特性不符

獨／壽險避險十年砸兩兆仍解不了匯損？ 四大解方來了

相關新聞

臺灣週登場 助攻亞資中心…展開系列國際交流論壇與博覽會

金融市場國家級盛事「臺灣週」（Taiwan Weeks 2025）今（15）日起登場。這場台灣史上首場官方主辦的國際金融...

台幣連六貶 失守30.7元

台北股匯市昨（14）日雙雙走弱，匯銀估外資單日匯出約12億美元，新台幣匯價連續第六個交易日走貶，終場收30.761元、貶...

彭金隆：打造金融盾

金管會主委彭金隆接受彭博資訊專訪表示，金管會正積極發展資產管理業務，計劃在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一環是...

臺灣週首場論壇 談核心戰略

金管會與臺灣證券交易所等證券期貨周邊單位舉辦的「臺灣週」活動今（15）日盛大開幕。「亞洲資產管理中心論壇」為開幕式後首場...

國銀放款中小企「量能急凍」金管會：達標機率仍高

8月國銀中小企業放款動能急凍，金管會統計至今年8月底，國銀對中小企業放款餘額10兆7,077億元，單月僅增242億元，寫...

玉山金倡議 ESG 永續行動

玉山金控昨（14）日舉辦「2025玉山ESG永續倡議行動」，前總統蔡英文、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰蒞臨現場表達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。