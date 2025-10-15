玉山金董事長黃男州談景氣 明年有挑戰

美中談判尚未底定，玉山金（2884）董事長黃男州昨（14）日表示，台灣經濟今年表現亮眼，出口有望創高，全年經濟成長力道相當不錯。但他也提醒，真正挑戰在明年，需留意當美國關稅全面落實，傳統製造業將面臨壓力。

黃男州昨日出席「2025玉山ESG永續倡議行動」，談到景氣展望時表示，今年經濟成長應會相當不錯，真正挑戰將在明年，當美國關稅全面落實，台灣一般製造業與傳統產業會比較辛苦，這些產業雖具備技術、有韌性，但壓力一下子來得太大，須透過提升產品附加價值或轉移市場爭取調整空間。

他強調，台灣半導體、電子產業就業人口僅約30多萬人，但傳產涉及近400萬勞動人口，產業遇到的困難也會變成台灣就業、貧富差距問題，政府一定要投入更多資源協助傳產強化韌性，才能度過關稅難關。

談及金控展望，黃男州指出，玉山金前九月獲利優於去年與前年，全年也可望續創佳績。儘管今年保險業受匯率波動影響較大，獲利承壓，但銀行業與證券業整體表現不錯。他指出，保險業正迎來契機，針對接軌新制，主管機關也提出一些在地化的過渡措施，未來整個保險業各方面的經營應該是會朝向穩定化、健康化的趨勢前進。

另外金管會委託保發中心研議「1年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，黃男州認為，台灣的保費基本上是「綁死」，他建議可引進類似銀行授信的浮動利率機制，依環境利率變化調整保費與給付。