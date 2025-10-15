央行總裁楊金龍：台灣發穩定幣...有空間 會綁定台幣或公債
央行總裁楊金龍昨（14）日表示，台灣當然有空間發行穩定幣，一般來講會由金融機構發行，在監管方面，大致上各國類似，會像美國一樣綁定國庫券，因為發行穩定幣，資產面一定要高品質且具流動性。
行政院長卓榮泰昨日率部會首長赴立法院備詢。國民黨立委謝衣鳯關注，金管會主委彭金隆先前表示，台灣發行穩定幣有很大的空間，詢問楊金龍意見，楊金龍對此回應，「當然有，還是有空間的。」
謝衣鳯追問，美國穩定幣有綁定美元或相關國庫券，還有美債，未來台灣穩定幣發行，是否比照美國作法？
楊金龍說明，穩定幣監管，大體上美國、日本、歐洲還有台灣都是一樣的，會綁定台幣或公債，因為發行穩定幣的時候，產資產面一定要有高品質、有流動性的資產，國庫券包含在裡面，存款也是。
