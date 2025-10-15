快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

央行總裁楊金龍：台灣發穩定幣...有空間 會綁定台幣或公債

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
央行總裁楊金龍。聯合報系資料照
央行總裁楊金龍。聯合報系資料照

央行總裁楊金龍昨（14）日表示，台灣當然有空間發行穩定幣，一般來講會由金融機構發行，在監管方面，大致上各國類似，會像美國一樣綁定國庫券，因為發行穩定幣，資產面一定要高品質且具流動性。

行政院長卓榮泰昨日率部會首長赴立法院備詢。國民黨立委謝衣鳯關注，金管會主委彭金隆先前表示，台灣發行穩定幣有很大的空間，詢問楊金龍意見，楊金龍對此回應，「當然有，還是有空間的。」

謝衣鳯追問，美國穩定幣有綁定美元或相關國庫券，還有美債，未來台灣穩定幣發行，是否比照美國作法？

楊金龍說明，穩定幣監管，大體上美國、日本、歐洲還有台灣都是一樣的，會綁定台幣或公債，因為發行穩定幣的時候，產資產面一定要有高品質、有流動性的資產，國庫券包含在裡面，存款也是。

楊金龍 美國 國民黨

延伸閱讀

新台幣穩定幣 楊金龍：金融機構發行、綁定國庫券

水庫設光電板 卓榮泰：若無法處理水質問題就不開發

中選會6委員提名延宕 卓榮泰兩度致歉：努力在10月送出名單

社宅13萬戶何時核定？ 卓榮泰：賴總統任內努力達成

相關新聞

臺灣週登場 助攻亞資中心…展開系列國際交流論壇與博覽會

金融市場國家級盛事「臺灣週」（Taiwan Weeks 2025）今（15）日起登場。這場台灣史上首場官方主辦的國際金融...

台幣連六貶 失守30.7元

台北股匯市昨（14）日雙雙走弱，匯銀估外資單日匯出約12億美元，新台幣匯價連續第六個交易日走貶，終場收30.761元、貶...

彭金隆：打造金融盾

金管會主委彭金隆接受彭博資訊專訪表示，金管會正積極發展資產管理業務，計劃在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一環是...

臺灣週首場論壇 談核心戰略

金管會與臺灣證券交易所等證券期貨周邊單位舉辦的「臺灣週」活動今（15）日盛大開幕。「亞洲資產管理中心論壇」為開幕式後首場...

國銀放款中小企「量能急凍」金管會：達標機率仍高

8月國銀中小企業放款動能急凍，金管會統計至今年8月底，國銀對中小企業放款餘額10兆7,077億元，單月僅增242億元，寫...

玉山金倡議 ESG 永續行動

玉山金控昨（14）日舉辦「2025玉山ESG永續倡議行動」，前總統蔡英文、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰蒞臨現場表達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。