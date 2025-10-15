國銀放款中小企「量能急凍」金管會：達標機率仍高

8月國銀中小企業放款動能急凍，金管會統計至今年8月底，國銀對中小企業放款餘額10兆7,077億元，單月僅增242億元，寫近七年同期新低。累計前八月新增放款3,697億元，達全年目標4,600億元的八成。金管會認為，全年達標機率仍高。

銀行局副局長王允中指出，8月放款趨緩，是因中小企業周轉金償還較多，也有資金調度還款，及建案、與土建融完工清償所致。

他強調，雖單月動能偏弱，但仍維持正成長，達標率已達八成，「全年仍有機會達陣」。

不過銀行圈觀察，8月中小企放款降溫有三大結構性因素。首先，各國關稅已陸續底定，部分東南亞市場關稅上調，使台商轉趨觀望。

其次，上半年提前出貨潮結束，第4季需求尚未明朗；第三，對等關稅政策導致產業發展分歧，傳統產業受衝擊較重，資金需求轉弱。

第4季來看，多空因素夾雜，美國降息循環啟動、國內紓困貸款量能回升，皆有助帶動放款反彈，但中美貿易戰升溫、全球供應鏈再調整等外部變數，恐抑制企業投資意願。

金管會昨（14）日公布8月底國銀對中小企業放款狀況。從今年月度表現來看，1月新增239億元，2月急縮至68億元，3月回升至430億元。4月受惠關稅豁免期放量至525億元，5月因台幣急升2元幾乎急凍，僅增28億元。6月匯率持穩、AI動能續航，加上關稅豁免倒數，單月新增量衝1,020億元。

7月因企業發股息與AI融資需求帶動，放款再爆出1,145億元高點，但8月在股息增貸告終、關稅底定後觀望氣氛轉濃，新增僅242億元，僅剩前一個月的兩成，並寫2018年、近七年來同期最低。

在市場競逐方面，前八月新增放款前五大清一色為民營銀行，中信銀以599億元穩居冠軍，玉山銀415.4億元、北富銀415.37億元不相上下，台新銀405億元緊追在後。