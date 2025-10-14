快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

渣打發布最新全球投資展望 股市續漲、黃金後市可期

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
渣打發布最新投資展望，財富管理處投資策略部主管劉家豪認為，金價仍有上漲空間。圖／本報資料照片
渣打發布最新投資展望，財富管理處投資策略部主管劉家豪認為，金價仍有上漲空間。圖／本報資料照片

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2025年第四季全球市場展望，預期美國聯準會Fed) 重啟降息循環，搭配全球主要經濟體同步祭出寬鬆政策的背景下，市場有望延續軟著陸格局。建議投資人保持靈活多元的資產配置策略，評估聚焦於全球股票與新興市場當地貨幣債券，同時考慮增持黃金做為投資組合的避險與分散來源。

外界關注的金價，渣打CIO進一步上調黃金配置，認為在全球央行持續購入黃金、美元走弱與地緣風險升溫的環境下，金價仍具上行空間，持續成為核心配置資產。

渣打CIO預期，美國經濟在財政刺激、就業市場放緩，以及聯準會持續降息支持下，將以「軟著陸」為基準情境。渣打CIO認為，今年聯準會將再降息2碼（50個基點），預估未來12個月內共將降息4碼，使政策利率逐步下探至3.25%。

在股市方面，渣打CIO上修美國股票評等至「看好」，認為AI人工智慧相關產業成長與持續的企業盈餘動能將可能成為主要推升力。亞洲（不含日本）股票亦維持「偏多」看法，其中，中國受惠於政策刺激與AI投資、印度則因內需強勁與政策簡化成為核心配置，韓國則受科技與半導體產業需求所帶動。相較之下，歐洲與英國市場受制於政治與財政不確定性，以及成長型產業比重較低，配置評等下調至「保守觀望」。

在債券市場上，渣打CIO持續看好新興市場當地貨幣政府債，在美元走弱及各國央行降息背景下，具備收益與匯率升值的雙重潛力。美國5至7年期中天期公債在降息趨勢下仍具吸引力。相對地，成熟市場非投資等級債因評價面偏高及利差壓縮，吸引力下滑，評等調降至「謹慎」。

美元已邁入下行周期，預期未來6-12個月內美元指將回落至95。不過，若通膨再次飆升、聯準會政策轉鷹，或地緣政治升溫，美元仍有可能受避險需求支撐而短線反彈，人民幣方面，受中國經濟疲弱、通縮壓力與寬鬆政策影響，加上美國對外貿易方向未明，預期美元兌離岸人民幣短線將在7.09附近波動，長線則可能回升至7.20。

能源市場則維持震盪整理，預期紐約原油期貨將維持在每桶65美元附近，今年供給過剩現象可能持續抑制油價上行空間。

美國聯準會 渣打銀行 降息

延伸閱讀

金星入天秤！四生肖人際關係迎黃金週期 屬蛇1句話獲大老賞識

黃金史詩級暴漲創高、刷新目標價 還能上車嗎？

債券型 ETF 規模突破2.8兆元創歷史新高

渣打第4季投資展望：美股與亞洲股票同獲青睞 金價後市仍有高點可期

相關新聞

渣打發布最新全球投資展望 股市續漲、黃金後市可期

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2025年第四季全球市場展望，預期...

國銀8月中小企業放款量急凍 為何金管會仍喊「達標機率高」？

8月國銀中小企業放款動能急凍。據金管會2025年8月底統計，國銀對中小企業放款餘額達10兆7,077億元，單月僅增242...

數位金融滿意度達86% 金管會11月擬發布包容性指引

為了解民眾使用數位金融服務的體驗滿意度和相關建議，金管會透過台灣集保結算所及台灣金融研訓院委外進行電訪調查，調查顯示，整...

金管會首度數位金融服務滿意度調查 擔心詐騙而不敢使用占15.1%

金管會今日發布首度進行的「數位金融服務客戶體驗滿意度研究調查」結果，調查顯示民眾整體滿意度達86%，而交易安全與整合服務...

金管會盤點 共31家金融業者進駐亞資中心

金管會今日盤點金融三業進駐高雄亞資中心的最新成果，合計銀行、投信顧業、保險業，已有31家進駐亞資中心，並且以「未具證投性...

熱錢流出 新台幣貶破30.7元下探逾5個月低點

台股創高後翻黑，獲利了結賣壓出籠，加上美中衝突持續，投資人操作轉趨觀望，股匯市今天走勢同步，新台幣匯率連6日貶值，收盤收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。