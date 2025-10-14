渣打發布最新全球投資展望 股市續漲、黃金後市可期

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2025年第四季全球市場展望，預期美國聯準會Fed) 重啟降息循環，搭配全球主要經濟體同步祭出寬鬆政策的背景下，市場有望延續軟著陸格局。建議投資人保持靈活多元的資產配置策略，評估聚焦於全球股票與新興市場當地貨幣債券，同時考慮增持黃金做為投資組合的避險與分散來源。

外界關注的金價，渣打CIO進一步上調黃金配置，認為在全球央行持續購入黃金、美元走弱與地緣風險升溫的環境下，金價仍具上行空間，持續成為核心配置資產。

渣打CIO預期，美國經濟在財政刺激、就業市場放緩，以及聯準會持續降息支持下，將以「軟著陸」為基準情境。渣打CIO認為，今年聯準會將再降息2碼（50個基點），預估未來12個月內共將降息4碼，使政策利率逐步下探至3.25%。

在股市方面，渣打CIO上修美國股票評等至「看好」，認為AI人工智慧相關產業成長與持續的企業盈餘動能將可能成為主要推升力。亞洲（不含日本）股票亦維持「偏多」看法，其中，中國受惠於政策刺激與AI投資、印度則因內需強勁與政策簡化成為核心配置，韓國則受科技與半導體產業需求所帶動。相較之下，歐洲與英國市場受制於政治與財政不確定性，以及成長型產業比重較低，配置評等下調至「保守觀望」。

在債券市場上，渣打CIO持續看好新興市場當地貨幣政府債，在美元走弱及各國央行降息背景下，具備收益與匯率升值的雙重潛力。美國5至7年期中天期公債在降息趨勢下仍具吸引力。相對地，成熟市場非投資等級債因評價面偏高及利差壓縮，吸引力下滑，評等調降至「謹慎」。

美元已邁入下行周期，預期未來6-12個月內美元指將回落至95。不過，若通膨再次飆升、聯準會政策轉鷹，或地緣政治升溫，美元仍有可能受避險需求支撐而短線反彈，人民幣方面，受中國經濟疲弱、通縮壓力與寬鬆政策影響，加上美國對外貿易方向未明，預期美元兌離岸人民幣短線將在7.09附近波動，長線則可能回升至7.20。

能源市場則維持震盪整理，預期紐約原油期貨將維持在每桶65美元附近，今年供給過剩現象可能持續抑制油價上行空間。