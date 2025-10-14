快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

亞資高雄揭密財管熱點 大戶最愛家辦與美元保單

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

亞資高雄專區自7月中上路至今，已有34家金融機構進駐，富豪戶財管需求輪廓浮現。據金管會統計，銀行端以「家族辦公室」最熱，壽險業以「美元利變」與「分紅保單」最搶手，投信端則鎖定「另類海外基金」商機。

34家金融業包括17家銀行、4家壽險、3家證券與10家投信投顧。

銀行局副局長王允中說，銀行承作業務以家族辦公室、跨境金融服務與授信為主，其中家辦及另類基金詢問度最高。顯示企業主對家族傳承與資產配置需求明顯上升，也因首度開放銀行與投信合作銷售未具證券性質的海外基金，引發市場熱度。

授信業務方面，包含自行質借、保費融資及資產組合融資（Lombard Lending）三類。王允中指出，目前以自行質借最受青睞，因流程熟悉、風險可控；其餘跨業授信仍在磨合階段。

四家進駐壽險公司則聚焦高儲蓄險、OIU共銷與聯合開戶。截至9月底，專區已銷售28張新契約保單，以美元利變及分紅保單最受高資產族群青睞。壽險業者指出，這類保單兼具美元報酬與資產傳承功能，成為富豪戶配置焦點。

投信投顧方面，目前共有10家業者進駐，包括聯博、富達、保德信、富蘭克林、霸菱、富盛、全球、第一金、統一與瑞源等。已有兩家與銀行合作推出兩檔未具證券性質的海外基金，開啟國內首波跨業另類投資實驗。

證券業部分，永豐金證券、中信證券及兆豐證券三家已獲准進駐，尚處產品設計與評估階段。

高雄資產專區自7月啟動至今，已形成銀行主導、壽險與投信分進合擊的初步分工模式。市場認為，隨家族傳承議題升溫與跨境資產配置需求擴大，家族辦公室、美元利變險及另類基金三大產品線，有望成為高雄專區帶動資產管理創新的關鍵動能。

壽險業 保單 金管會 壽險公司 金融業

延伸閱讀

高雄培育新創人才 15名青年赴德國見學提升國際競爭力

BLINK注意！BLACKPINK周末登高雄開唱 市府公布交管及交通資訊

青年百億圓夢基金 高雄15名青年赴德國見學新創

高雄澄清湖運動專區啟動招商 台鋼雄鷹表態有意投標

相關新聞

渣打發布最新全球投資展望 股市續漲、黃金後市可期

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2025年第四季全球市場展望，預期...

國銀8月中小企業放款量急凍 為何金管會仍喊「達標機率高」？

8月國銀中小企業放款動能急凍。據金管會2025年8月底統計，國銀對中小企業放款餘額達10兆7,077億元，單月僅增242...

數位金融滿意度達86% 金管會11月擬發布包容性指引

為了解民眾使用數位金融服務的體驗滿意度和相關建議，金管會透過台灣集保結算所及台灣金融研訓院委外進行電訪調查，調查顯示，整...

金管會首度數位金融服務滿意度調查 擔心詐騙而不敢使用占15.1%

金管會今日發布首度進行的「數位金融服務客戶體驗滿意度研究調查」結果，調查顯示民眾整體滿意度達86%，而交易安全與整合服務...

金管會盤點 共31家金融業者進駐亞資中心

金管會今日盤點金融三業進駐高雄亞資中心的最新成果，合計銀行、投信顧業、保險業，已有31家進駐亞資中心，並且以「未具證投性...

熱錢流出 新台幣貶破30.7元下探逾5個月低點

台股創高後翻黑，獲利了結賣壓出籠，加上美中衝突持續，投資人操作轉趨觀望，股匯市今天走勢同步，新台幣匯率連6日貶值，收盤收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。