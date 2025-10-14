亞資高雄揭密財管熱點 大戶最愛家辦與美元保單

亞資高雄專區自7月中上路至今，已有34家金融機構進駐，富豪戶財管需求輪廓浮現。據金管會統計，銀行端以「家族辦公室」最熱，壽險業以「美元利變」與「分紅保單」最搶手，投信端則鎖定「另類海外基金」商機。

34家金融業包括17家銀行、4家壽險、3家證券與10家投信投顧。

銀行局副局長王允中說，銀行承作業務以家族辦公室、跨境金融服務與授信為主，其中家辦及另類基金詢問度最高。顯示企業主對家族傳承與資產配置需求明顯上升，也因首度開放銀行與投信合作銷售未具證券性質的海外基金，引發市場熱度。

授信業務方面，包含自行質借、保費融資及資產組合融資（Lombard Lending）三類。王允中指出，目前以自行質借最受青睞，因流程熟悉、風險可控；其餘跨業授信仍在磨合階段。

四家進駐壽險公司則聚焦高儲蓄險、OIU共銷與聯合開戶。截至9月底，專區已銷售28張新契約保單，以美元利變及分紅保單最受高資產族群青睞。壽險業者指出，這類保單兼具美元報酬與資產傳承功能，成為富豪戶配置焦點。

投信投顧方面，目前共有10家業者進駐，包括聯博、富達、保德信、富蘭克林、霸菱、富盛、全球、第一金、統一與瑞源等。已有兩家與銀行合作推出兩檔未具證券性質的海外基金，開啟國內首波跨業另類投資實驗。

證券業部分，永豐金證券、中信證券及兆豐證券三家已獲准進駐，尚處產品設計與評估階段。

高雄資產專區自7月啟動至今，已形成銀行主導、壽險與投信分進合擊的初步分工模式。市場認為，隨家族傳承議題升溫與跨境資產配置需求擴大，家族辦公室、美元利變險及另類基金三大產品線，有望成為高雄專區帶動資產管理創新的關鍵動能。