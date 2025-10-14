上櫃公司9月總營收2598億 前3季營收2.2兆年增8%

快訊

中央社／ 台北14日電

櫃買中心公告，9月全體上櫃公司營收總計為新台幣2598億元，年增7%；營收成長公司共485家，衰退公司共369家，1家營收持平。

櫃買中心今天發出新聞稿表示，應公告申報9月營收的上櫃公司共計856家，包含KY公司28家，除了大略國際控股（4804）外，其餘855家上櫃公司皆已於10月13日前完成申報。

櫃買中心指出，全體上櫃公司今年前9月營收總計2兆2033億元，年增8%；其中營收成長公司共515家，衰退公司共339家，營收持平公司共1家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，上櫃公司9月營收較去年同期成長的主要產業為半導體業、其他電子業電子零組件業。半導體業受惠於AI應用及雲端運算服務需求，其他電子業受惠於半導體建廠資本支出及AI伺服器散熱需求，電子零組件業受惠於AI伺服器及相關高階產品需求。

統計9月營收衰退的主要產業為建材營造、電子通路業及鋼鐵工業。建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，電子通路業受消費性電子需求下滑影響，鋼鐵工業則受鋼價下跌及國際車用市場需求趨緩所致。

上櫃公司今年前9月累計營收成長的主要產業，為半導體業、其他電子業及電子零組件業；前3季營收衰退主要產業為鋼鐵工業、金融業及農業科技，其中，金融業受金融市場波動影響，農業科技主是受國際原物料價格下滑，影響終端產品售價。

