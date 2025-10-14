數位金融滿意度達86% 金管會11月擬發布包容性指引

為了解民眾使用數位金融服務的體驗滿意度和相關建議，金管會透過台灣集保結算所及台灣金融研訓院委外進行電訪調查，調查顯示，整體滿意度約86％，其中，有七成以上民眾每周都使用網銀和行銀、八成以上每周使用行動支付，金管會表示，最快10月底、11月初將發布金融數位包容性指引給金融機構參考，未來可能納入永續金融評鑑中。

該調查於今年3到4月間進行，透過撥打逾19萬通家用電話及手機電訪，受訪者為18歲到79歲，平均涵蓋全台各縣市。調查顯示，近六成受訪者於過去三個月內曾使用數位金融服務，推算全台近1,187萬人使用，以女性、年齡層越小、教育程度越高、居住北部地區、個人月收入越高者，使用率越高。其中，網路銀行、行動銀行及行動支付使用率最高為18～29歲，使用證券、期貨、網路投保比例較高者為30～59歲民眾。

金融市場發展及創新處處長胡則華表示，調查發現民眾最關心的議題則是提升交易安全，占30.2％，還有13％民眾盼平台相互整合、擴大服務；對數位金融服務交易沒有信心者約21.9％，主因是自己或周遭人有被詐騙的經驗，因此金管會持續推動金融教育、資安或數位身份驗證。此外，針對打詐方面，金融機構目前透過AI辨別可能的詐騙情形，或有金融機構推出銀行App連結電信公司的服務，有來電會顯示是否為可疑號碼。

胡則華指出，針對擴大服務內容方面，有受訪者提到，可多開發日常生活應用場景，例如部分小型商家可能沒和電子支付簽約，另有金融機構特別提出想發展如國際上採用的Super App，即涵蓋即時消息和支付等多功能的萬能應用程式，但礙於法規問題，將評估可以如何釐清調整。

另一方面，高齡、教育程度和收入較低者是使用率低的主要族群，胡則華表示，主因包含缺乏需求、不懂操作或對數位金融陌生，對於金融機構而言，或可參考其他業者推行電子支付的案例，針對來訪的高齡者逐一教學，並提醒保護個資；針對身心障礙者則效仿國際推行數位金融的無障礙設計。

胡則華表示，金管會已參考外界意見，預計最快10月底、11月初會發布金融數位包容性指引，鼓勵金融機構參考指引設計相關金融服務，推行一段時間再納入永續金融評鑑中。