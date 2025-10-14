金管會盤點 共31家金融業者進駐亞資中心

金管會今日盤點金融三業進駐高雄亞資中心的最新成果，合計銀行、投信顧業、保險業，已有31家進駐亞資中心，並且以「未具證投性質境外基金」的業務成為銀行與投信業者合作的主力業務，而在保險業務上，則以美元利變保險、分紅壽險最為熱賣。

銀行局副局長王允中指出，迄今共有17家國銀進駐，以授信、家辦、跨境金融三大服務為主；王允中表示，家辦對客戶的資產傳承較有吸引力，而引進未具證投性質的境外基金也是主力業務，此外授信業務包括自行質借、保險融資、倫巴底業務，也有很多客戶洽詢，這些都是熱門業務，尤以自行質借詢問度最高。

保險局主秘古坤榮指出，有5家壽險業申請進駐專區，其中， 國壽、富邦、南山、凱基已進駐，主要投入財管及國際保險業務，截至114年9月底，亞資專區的新契約件數28件，主要銷售美元利變保險、分紅壽險為主。

證期局副局長黃厚銘說，統計共有10家投信顧，10月則新增瑞源投顧加入，在業務上，尤以投信業發行未具證投性質境外基金的業務最紅，10月9日止，共有2檔基金銷售，這二檔基金都是私募，而非公募性質，合作的銀行主要有二家；至於申請進駐專區的證券業者有3家，目前還沒開業。