金管會首度數位金融服務滿意度調查 擔心詐騙而不敢使用占15.1%

金管會今日發布首度進行的「數位金融服務客戶體驗滿意度研究調查」結果，調查顯示民眾整體滿意度達86%，而交易安全與整合服務為民眾未來期盼的重點，其中擔心詐騙而不敢使用的占比15.1%，金管會也將在近期發布「金融數位包容性指引」，來引導金融業者推出新的數位金融服務時，能夠讓弱勢族群更有使用的意願，最快在10月底發布，會將該指引運用在永續金融評鑑及公平待客的評比。

此次調查是由集保公司及台灣金融研訓院委託典通公司辦理。電訪調查於今年3月至4月進行，並於後續辦理深度訪談。依調查結果，有近六成民眾於調查期間過去三個月內有使用數位金融服務經驗，其中以網路銀行與行動銀行，和「行動支付」的使用率最高。

調查結果也顯示，未使用數位金融服務者主要集中於高齡、教育程度較低及收入較低的族群，主要原因為「本身沒有使用需求」及「不知道如何開始/不會使用」等。民眾對數位金融服務整體滿意度達86%，最關心的議題包括「提升交易安全」、「開發多元日常生活應用場景」、「整合更互通開放的平台」、「簡化友善介面，協助弱勢族群入門」、「優化法規環境，完善爭議處理機制」、「加快數位金融創新」等6大面向。金管會表示這些議題將作為未來推動數位金融服務發展的參考。

金融創新處處長胡則華對此說明，民眾所認為的使用場景受限，主要在於許多小型商家未和電子支付簽約，造成場景障礙，至於不少民眾建議銀行業者一起開發的「SUPER App」，已有金融機構願意進行，但法規上，跨銀保證有可能資訊交換有障礙，可能要排除。

胡則華也指出，調查結果顯示，未使用金融科技的民眾，擔心交易安全者占15.1%，占所有未使用金融科技的原因比重為第三高。對於應該改善的項目，胡則華則指出，其中建議提升交易安全者占比30.2%、呼籲平台整合的占比為13.3%、呼籲使用方便性的為9%，希望更多實體商店能使用的占比為7.8%。