熱錢流出 新台幣貶破30.7元下探逾5個月低點

台股創高後翻黑，獲利了結賣壓出籠，加上美中衝突持續，投資人操作轉趨觀望，股匯市今天走勢同步，新台幣匯率連6日貶值，收盤收30.761元，貶6.5分，創逾5個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出24.405億美元巨量。

美股13日強勁反彈，激勵台股今天同步反彈回升，早盤指數攀高突破27500點關卡，創下歷史新高，達27507點，隨後賣壓出籠，爆量翻黑，終場收在26793.15點，下跌130.27點。

新台幣兌美元今天以30.74元開盤後，因台股上漲、出口商進場拋匯，匯價升抵盤中高點30.645元，但外資提款台股並匯出，加上美元指數反彈，新台幣再度翻貶，午後跌勢擴大，終場收在最低30.761元，改寫5月初以來的新低紀錄。

外匯交易員直言，今天股匯市走勢相符，畢竟台股再創新高，又值美中衝突升溫，投資人趁勢獲利了結、落袋為安，儘管出口商拋匯量能也不少，但不敵熱錢流出，使得匯價迅速貶破30.7元價位，接下來不排除緩步靠向31元。

外匯交易員分析，美國政府停擺，導致經濟數據無法如期發布，投資人操作缺乏指引，只能先觀望國際政經局勢，美中兩強互相放話，川習會是否能夠舉行還是未定數，在10月底、11月初川習會明朗之前，因近期避險情緒推升美元，新台幣應呈現偏弱震盪。

央行統計，美元指數今天上揚0.33%，亞幣普遍走弱，人民幣下跌0.12%、新台幣貶值0.21%、韓元下挫0.36%，日圓跌深反彈，上漲0.22%。