玉山ESG永續倡議行動 「人才×科技」賦能產業邁向永續

玉山金控（2884）14日舉辦「2025玉山ESG永續倡議行動」，前總統蔡英文、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰蒞臨現場，為活動表達支持與鼓勵。自2021年起，玉山持續推動ESG永續倡議，從喚起氣候意識、設定減碳目標、打造永續轉型平台，到提供金融與非金融整合方案，逐步串聯企業、政府與學術能量，推動產業邁向永續發展。

本次玉山以人才培育與科技賦能為主題，號召近200家國內外優質企業、醫療院所及AI機構共同響應，更邀請來自美國、日本、澳洲、新加坡、東協等國多位國際頂尖大學教授，分享永續研究與實踐經驗，攜手推動綠領人才培育與善用AI、數位科技應用，加速落實永續轉型，強化台灣長期永續競爭力。

蔡英文為第三度參加玉山ESG永續倡議行動，於現場親筆寫下「點亮台灣，幸福未來」的祈福御守。蔡英文於致詞中感謝玉山多年來持續推動永續不遺餘力，並表示永續發展是我們大家共同的目標。然而這條道路並不容易，需要勇氣和長遠的眼光，更需要堅定的信念，希望透過各界共同努力，以永續為信念，以行動為語言，讓台灣邁向永續發展，也為台灣建立更深的國際信任，而這份信任也是我們走向世界的重要資產。

國際團體高度重視永續轉型，標普全球企業永續參與負責人Robert Dornau透過影片分享，國際上各產業已將培育人才視為永續發展最重要的因素之一，致力推動永續的企業擁有更高的員工向心力與生產力。玉山金控科技諮詢委員會簡立峰博士以「AI與ESG：人才賦能、淨零轉型」為題進行Keynote演講，分享生成式AI與數位應用如何成為企業永續的推進器。隨後的Panel座談，邀請工研院院長劉文雄、新南威爾斯大學Ross P. Buckley教授、早稻田大學谷本寬治教授共同交流，從產業、金融、國際治理與人才培育的不同面向，探討科技與人才如何驅動永續轉型。

玉山金控董事長黃男州指出：「科技可以讓我們走的更快，人才可以讓我們走的更遠，但唯有結合兩者，企業才能在快速變動的全球市場中持續創新並邁向永續。」玉山將持續透過金融力量，履⾏永續⾦融先⾏者的責任，結合跨界資源，協助倡議夥伴永續轉型，攜⼿邁向國際舞台，推動ESG成為台灣產業競爭力的新語言，展現玉山攜手夥伴邁向2050淨零轉型的堅定決心，為世界呈現一個更具韌性與競爭力的台灣。