三大因素影響 國銀對中小企業8月新增放款創十年來單月第三低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國銀對中小企的8月新增放款創十年來單月第三低紀錄。圖／本報資料照片
金管會今日公布，截至114年8月底止，國銀對中小企放款總額10兆7077億元，較7月底增加242億元，合計今年前八月中小企業放款新增金額為3697.4億，大約占今年全年目標金額4600億的8成達成率。8月的中小企放款，為近10年來單月增加第三低紀錄。銀行局統計，從105年起算，最低為107年，為-188.52億，次低為105年，200.57億元。

銀行局統計，中小企業放款今年以來的增額前五大國銀，包括了中信599.18億、玉山415.4億、北富415.37億、台新405.18億、永豐300.68億元。

銀行的中小企放款總餘額至八月底的前五大，則依序為一銀9856.47億、合庫8601.99億、台銀8108.12億、華銀7679.04億、兆豐7178.64億元。

銀行局統計顯示，8月的月增額僅242億，比6月或7月的月增金額都少，而且為108年以來的同期低點，至於8月的單月放款趨緩原因，銀行局副局長王允中分析，主要和中小企的周轉金還較多、另外還有企業的資金調度還款、建商的建物完工使土建融完銷清償等三大因素，使放款趨緩

王允中也指出，由於8月底的放款餘額已有8成的達成率，因此，距離4600億目標應大有達標機會，整體放款能量仍是正面的。

中小企業 國銀 金管會 台新 台銀 華銀 玉山 中信 兆豐

金管會今日公布，截至114年8月底止，國銀對中小企放款總額10兆7077億元，較7月底增加242億元，合計今年前八月中小...

