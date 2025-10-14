泓辰客戶耀創智電遭退票 泓辰：採取法律程序依法求償
泓辰（3616）14日公告，公司主要債務人耀創智電股份有限公司遭退票一事，截至今年10月13日止，泓辰對耀創公司應收款項約為4,816萬元。針對債權有無保全措施，泓辰回應，公司將採取法律程序取得擔保並依法求償。
泓辰表示，本公司客戶耀創公司發生退票情形，支票金額為2,453萬元。截至今年10月13日止，泓辰對耀創公司應收款項約為4,816萬元，占本公司今年第2季合併財務報表資產總額之3.83%。
針對債權有無保全措施，泓辰表示，公司將採取法律程序取得擔保並依法求償。
針對可能損失，泓辰指出，本公司將依國際財務報導準則公報9號規定針對無法回收之信用風險進行相關備抵呆帳之提列。公司正積極與客戶協商取得擔保及回收貨款事宜，藉以降低對本公司所造成之影響。
此外，泓辰表示，公司營運資金充裕，上開事項對本公司正常營運並無重大影響。
