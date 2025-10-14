永豐金證券啟動商品因子偏好專案 動能型交易量占逾四成

永豐金證券2025年正式啟動「客戶商品因子偏好分析」計畫，以數據驅動方式深入分析客戶過去兩年買進紀錄，滾動更新其投資偏好，打造更貼近客戶需求的分群經營模式。此專案聚焦於商品策略面，以因子標籤描繪客戶投資行為，期待能擬定出「對的客戶、對的商品、對的時機」的客戶服務策略。

正式啟動計畫後，永豐金證券於今年7月成功描繪出「動能型客戶」的行為輪廓，發現此類客戶具備四大交易偏好：1. 追買近期漲勢強勁個股；2. 操作周期極短，當沖及一周內完成交易的人數占比高達六成；3. 擅長捕捉市場波動，進行高頻短線操作；4. 積極運用融資、權證、期貨等槓桿工具放大報酬。

此外永豐金證券觀察到動能型客戶在台股交易中的影響力日益提升。根據內部統計，2025年前七月，動能型客戶雖僅占自然人交易人數的7%，但其交易量卻高達42.74%，展現極高市場參與度與操作效率。

為協助動能型客戶提升操作靈活度與精準度，永豐金證券「大戶投APP」提供「閃電下單」功能，整合「五檔報價」、「當前價位累積成交量」、「現沖即時損益試算」等複雜資訊，一個介面即可操作，再搭配「光速模式」輔助工具，協助客戶全面提升操作靈活度與精準度，更有效率參與市場。