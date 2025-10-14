談保費調整 玉山金黃男州：可引進類似銀行授信浮動利率機制

13家金控9月合計大賺690.9億元，前三季稅後純益共4,328.9億元，若扣除新光金（2888）上半年虧損295億元，前三季獲利為4,033.9億元，為近四年同期次高，相較去年高峰5,009.6億元，衰退19.4%。玉山金（2884）董事長黃男州14日指出，銀行業與證券業今年整體表現不錯，而保險業也將迎來契機；至於外界關注保證續保醫療險調整保費一事，他則建議可以引進類似銀行授信的浮動利率機制，依環境利率變化調整保費與給付。

談及金控展望，黃男州指出，玉山金前九月獲利優於去年與前年，全年也可望續創佳績。儘管今年保險業受匯率波動影響較大，獲利承壓，但銀行業與證券業整體表現不錯，整體銀行業前九月獲利年增約14%。

「但保險業正迎來契機」，黃男州說，保險業即將接軌新制，主管機關也提出一些在地化的過渡措施，未來整個保險業各方面的經營應該是會朝向穩定化、健康化的趨勢前進。

黃男州提到，若以十年長期來看，匯率變動不大，回到原點，但保險業過去十年光是避險成本就花費約2兆元，相當於一個淨值，每年約支出3,000多億元，但若以實際狀況來看，其實保險業很多投資美元的部分，基本上是長期持有，所以主管機關近期也在處理這方面的問題，一個是用準備金的方式，一個是研議保險業匯率風險財務會計公允表達的可行方式，讓業者在短期匯率波動下能減少避險壓力。「只要主管機關訂出遊戲規則，讓大家都可以很順利的去邁向一個更穩定、更健康的經營方式，這件事一定是好的。」至於是否對三商壽（2867）未來接軌有幫助，他僅表示沒有評論。

另外，金管會委託保發中心研議「1年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，黃男州則認為，台灣的保費基本上是「綁死」的狀態，他建議可以引進類似銀行授信的浮動利率機制，依環境利率變化調整保費與給付，像是銀行利率的訂定方式會參考「十家銀行一年期定期儲蓄存款的平均利率」，有一個公平透明的制度。如此一來，能降低業者與保戶雙方的風險，而當有一個公平透明的機制，民眾的接受度就比較高。