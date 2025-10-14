快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

談保費調整 玉山金黃男州：可引進類似銀行授信浮動利率機制

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
玉山金控及玉山銀行董事長黃男州。圖／中央社
玉山金控及玉山銀行董事長黃男州。圖／中央社

13家金控9月合計大賺690.9億元，前三季稅後純益共4,328.9億元，若扣除新光金（2888）上半年虧損295億元，前三季獲利為4,033.9億元，為近四年同期次高，相較去年高峰5,009.6億元，衰退19.4%。玉山金（2884）董事長黃男州14日指出，銀行業與證券業今年整體表現不錯，而保險業也將迎來契機；至於外界關注保證續保醫療險調整保費一事，他則建議可以引進類似銀行授信的浮動利率機制，依環境利率變化調整保費與給付。

談及金控展望，黃男州指出，玉山金前九月獲利優於去年與前年，全年也可望續創佳績。儘管今年保險業受匯率波動影響較大，獲利承壓，但銀行業與證券業整體表現不錯，整體銀行業前九月獲利年增約14%。

「但保險業正迎來契機」，黃男州說，保險業即將接軌新制，主管機關也提出一些在地化的過渡措施，未來整個保險業各方面的經營應該是會朝向穩定化、健康化的趨勢前進。

黃男州提到，若以十年長期來看，匯率變動不大，回到原點，但保險業過去十年光是避險成本就花費約2兆元，相當於一個淨值，每年約支出3,000多億元，但若以實際狀況來看，其實保險業很多投資美元的部分，基本上是長期持有，所以主管機關近期也在處理這方面的問題，一個是用準備金的方式，一個是研議保險業匯率風險財務會計公允表達的可行方式，讓業者在短期匯率波動下能減少避險壓力。「只要主管機關訂出遊戲規則，讓大家都可以很順利的去邁向一個更穩定、更健康的經營方式，這件事一定是好的。」至於是否對三商壽（2867）未來接軌有幫助，他僅表示沒有評論。

另外，金管會委託保發中心研議「1年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，黃男州則認為，台灣的保費基本上是「綁死」的狀態，他建議可以引進類似銀行授信的浮動利率機制，依環境利率變化調整保費與給付，像是銀行利率的訂定方式會參考「十家銀行一年期定期儲蓄存款的平均利率」，有一個公平透明的制度。如此一來，能降低業者與保戶雙方的風險，而當有一個公平透明的機制，民眾的接受度就比較高。

保險 黃男州 玉山金 銀行業 新光金 三商壽

延伸閱讀

「真正挑戰在明年」玉山金董座談台灣經濟展望 這產業恐受關稅衝擊

輝達北士科卡關 玉山金董座黃男州樂觀看待：應各退一步

風險管理／新安東京海上產險總經理賴麗敏 全球保單策略 守護跨國營運

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

相關新聞

三大因素影響 國銀對中小企業8月新增放款創十年來單月第三低

金管會今日公布，截至114年8月底止，國銀對中小企放款總額10兆7077億元，較7月底增加242億元，合計今年前八月中小...

新台幣貶6.5分 收30.761元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.761元，貶6.5分，成交金額17.25億美元

永豐金證券啟動商品因子偏好專案 前七月動能型交易者交易量占逾四成

大型券商永豐金證券今(2025)年正式啟動「客戶商品因子偏好分析」計畫，以數據驅動方式深入分析客戶過去兩年買進紀錄，滾動...

談保費調整 玉山金黃男州：可引進類似銀行授信浮動利率機制

13家金控9月合計大賺690.9億元，前三季稅後純益共4,328.9億元，若扣除新光金（2888）上半年虧損295億元，...

精進臺灣數位金融服務 客戶體驗滿意度再提升

由金管會指導，集保結算所與金融研訓院共同委託的數位金融客戶體驗滿意度研究調查，10月14日舉辦成果發表會，透過瞭解消費者...

證交所第22屆「校園證券投資智慧王」競賽熱烈報名中 總獎金超過80萬

為持續推廣投資人教育，臺灣證券交易所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已開放報名，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。