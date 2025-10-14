快訊

精進臺灣數位金融服務 客戶體驗滿意度再提升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
數位金融客戶體驗滿意度研究調查，10月14日舉辦成果發表會。(左到右)台灣金融研訓院所長張凱君、政治大學副教授鄭宇庭、金管會金融市場發展及創新處處長胡則華、臺灣集中保管結算所董事長林丙輝、台灣金融服務業聯合總會祕書長吳當傑、元大銀行執行副總郭美伶、臺灣集中保管結算所總經理陳德鄉。圖／臺灣集中保管結算所提供
金管會指導，集保結算所與金融研訓院共同委託的數位金融客戶體驗滿意度研究調查，10月14日舉辦成果發表會，透過瞭解消費者對金融機構的數位金融服務體驗與建議，營造友善金融科技生態圈，調查顯示整體滿意度高達八成六，藉由直觀消費者體驗需求，提供臺灣各金融機構在技術發展及服務面向應強化的方向。

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華表示，金管會將依據這次調查成果，滾動檢視金融科技政策與監理措施，兼顧創新發展與風險控管，鼓勵金融機構或周邊單位優化數位金融服務，以打造更便捷、安全、包容且永續的數位金融環境。

集保結算所董事長林丙輝表示，這研究調查為金管會金融科技發展路徑圖2.0的施政重點，近年全球金融體系加速數位轉型，數位金融服務成為推動創新與市場競爭的核心力量，透過這次數位金融客戶體驗滿意度研究調查，可更瞭解臺灣數位金融服務發展面貌。

這次調查成果發現，「提升交易安全」、「開發多元日常生活應用場景」、「整合更互通開放的平台」、「簡化友善介面，協助弱勢族群入門」、「優化法規環境，完善爭議處理機制」、「加快數位金融創新」等面向是受訪者最關心的議題。而數位服務帶來的便利性，過半民眾都有使用經驗，在金融機構不斷精進下，各項目服務都有九成以上的滿意度，而整體滿意度也高達8成6，相當貼近實際感受，而對交易安全的重視以及對弱勢族群的協助，則是金融機構可以繼續努力的方向。

