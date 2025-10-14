凱基人壽獨家承作花蓮志工保險 全數所得回捐助重建

秉持「讓金融業成為社會良善力量」的信念，凱基人壽繼第一時間率先響應金管會及衛福部，自10月10日起獨家提供「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，成為國內保險業唯一承作花蓮光復鄉志工意外保險的壽險公司，14日更進一步宣布將回捐相當於本案全數保費之金額給衛福部，持續支持災區重建行動。

凱基人壽除了以具體行動實踐「金融大回饋」精神，與社會共築良善的正向循環，同時也向中央前進指揮所在地的辛勤指揮調度，以及志工們於第一線的無私付出，致上最大敬意。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，秉持「We Share We Link」的企業文化，凱基人壽在第一時間即義不容辭伸出援手，體現保險以人為本的救急扶危精神，與金管會及衛福部合作試辦「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，將保險本質回饋在守護人群與社會安全的核心價值。

不僅保單設計以公益回饋為核心，凱基人壽在地業務團隊也紛紛自發性成為最強戰力，投入包含接力清理堆積如山的泥濘、廢棄物等重建家園志工活動，或與公益單位進行暖心服務，從企業內部到與政府單位合作，政府與民間同島一心，持續為災區重建盡一份心力，向國際展現台灣最美的風景是人。

凱基人壽在樺加沙颱風重創花蓮後，不僅立即啟動快速理賠、住院預付金以及提供身故與受傷住院保戶關懷慰問金等暖心措施，現今更考量花蓮光復鄉志工在第一線協助災後復原，風險不容忽視，此次與衛福部合作試辦的「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，則由衛福部擔任要保人，凡經行政院所轄各部會調動前來協助接受調度的機具操作員、駕駛等志工，以及中央前進協調所招募之志工，可獲得100萬元的意外身故及意外失能保障。希望能減輕志工與其家屬的憂慮，以實際行動發揮保險業守護社會的正向影響力。

凱基人壽長期深耕花蓮，已連續九年與花蓮縣政府合作提供微型保險，已提供約72,000人次符合資格的花蓮縣弱勢族群，享有基本保障。未來，將持續秉持「We Share We Link」企業文化，用心分享、連結夢想，不僅在保戶服務上持續創新，也在社會需要時以實際行動持續引領業界推動金融公益，將專業轉化為守護力道，為社會注入更多正向能量。