新台幣穩定幣 楊金龍：金融機構發行、綁定國庫券

金管會主委彭金隆日前表示，新台幣穩定幣有存在空間。央行總裁楊金龍今天指出，台灣當然有空間發行穩定幣，一般來講是由金融機構發行，且一定會像美國一樣，綁定國庫券等，因為發行穩定幣，資產面一定是要高品質且有流動性的資產。

美國總統川普對中國關稅政策，引發虛擬貨幣連鎖拋售效應導致爆倉。金管會主委彭金隆13日表示，這反映虛擬貨幣波動大的特性，至於穩定幣，推測如果現實資產（RWA）代幣化愈來愈普遍，或成為國內支付，新台幣穩定幣還是有存在空間。

立法院會今天繼續進行總質詢，國民黨立委謝衣鳯詢問，台灣是否有發行穩定幣的空間。列席備詢的楊金龍表示，當然，還是有空間。

謝衣鳯指出，目前美國的穩定幣有綁定美元或相關國庫券、美債等，未來台灣的穩定幣發行，是否比照美國辦理。楊金龍表示，一定會，因為發行穩定幣，資產面一定是要高品質且有流動性的資產，如國庫券、存款等。有關穩定幣的監管，就他了解，美、日、歐洲區大致上都是一樣。

對於未來穩定幣是由政府還是金融機構發行，楊金龍表示，一般來講是金融機構發行。