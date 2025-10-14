快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

中國信託證券文心分公司煥新 投資展望系列活動登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託證券文心分公司全新裝潢亮相，2025年10月16日舉辦「Reopen感恩茶會」，當日起推出為期一周的投資展望說明會系列活動，提供客戶最新投資趨勢解析與全新服務體驗。

文心分公司煥新系列活動預計於10月16日下午二時由感恩茶會揭開序幕，現場備有精緻茶點，邀請在地客戶一同感受分公司全新裝修後的嶄新氛圍，期待該活動能讓客戶透過與營業同仁的交流，深入感受中國信託證券在提升服務品質的用心與承諾。

隨著茶會揭開序幕，文心分公司將緊接著於16至22日展開為期五日的投資展望說明會—Welcome Back! A Fresh Start系列講座，由中國信託證券與子公司中國信託證券投顧等專業團隊舉辦，並邀請東海大學管理學院院長王凱立等重量級講師，針對全球經濟、利率政策、台股趨勢及身體保健等多元內容，帶來專業解析與投資建議。每場講座名額有限，報名參與者將能近距離與專業講師及團隊交流，掌握市場脈動趨勢。

中國信託證券表示，為感謝客戶長期的支持，今年全面升級多家分公司裝潢，並於各據點陸續舉辦煥新Reopen系列活動，不僅象徵中國信託證券於在地服務的再出發，更是希望藉此向客戶傳遞品牌價值與承諾，誠摯邀請投資人蒞臨參與分公司煥新茶會及講座，活動詳情及講座報名請洽中國信託證券營業員，或至中國信託證券官網及臉書「中國信託證券亮點讚」。

中國信託 東海大學

延伸閱讀

互徵港口費 華泰證券：陸航運業被徵收幅度高於美方

力里圳百年永續 屏東辦走讀及文物展沉浸人文底蘊

ETF投資熱度高 海外成分股ETF助分散風險

國定古蹟林本源園邸-月光織戀系列活動

相關新聞

證交所第22屆「校園證券投資智慧王」競賽熱烈報名中 總獎金超過80萬

為持續推廣投資人教育，臺灣證券交易所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已開放報名，...

金管會彭金隆接受彭博專訪 要打造台灣「金融盾」

彭博新聞專訪台灣金管會主委彭金隆，他表示，金管會正積極發展資產管理業務，計劃在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一...

熱錢匯出 台幣貶1.51角

美中貿易戰再度升溫，全球資金避險情緒濃厚，外資昨（13）日在台股大舉賣超563.1億元，在匯市也匯出逾10億美元，呈現股...

金控前三季賺逾4,000億 富邦金每股純益6.38元

13家金控9月合計大賺690.9億元，前三季稅後純益共4,328.9億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，前三季獲利為...

五大壽險前三季賺1,299億

據統計，除新壽外的五大壽險9月稅後純益合計297.2億元，月增68.8％，年增283.5%；前三季獲利1,299.1億元...

壽險財報失真年底提解方 金管會坦言現行會計制度與長期經營特性不符

壽險財報評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，壽險子公司賺錢卻無法上繳，迫使母金控得舉債發股利。金管會主委彭金隆昨（1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。