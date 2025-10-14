快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

凱基人壽承作花蓮志工保險 所得回捐衛福部助災區重建

中央社／ 台北14日電

凱基人壽自10月10日起提供花蓮光復鄉援助志工團體保險，成為國內保險業唯一承作花蓮光復鄉志工意外保險的壽險公司。為支持災區重建，凱基人壽今天宣布將回捐相當於本案全數保費的金額給衛福部，以行動實踐回饋精神。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，凱基人壽第一時間伸出援手，與金管會及衛福部合作試辦「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，將保險本質回饋在守護人群與社會安全的核心價值。不僅保單設計以公益回饋為核心，凱基人壽在地業務團隊也紛紛自發性成為最強戰力，投入包含接力清理堆積如山的泥濘、廢棄物等重建家園志工活動。

凱基人壽今天透過新聞稿指出，樺加沙颱風重創花蓮後，不僅立即啟動快速理賠、住院預付金以及提供身故與受傷住院保戶關懷慰問金等暖心措施，更考量花蓮光復鄉志工在第一線協助災後復原，這次跟衛福部合作試辦花蓮光復鄉援助志工團體保險。

花蓮光復鄉援助志工團體保險是由衛福部擔任要保人，凡經行政院所轄各部會調動前來協助接受調度的機具操作員、駕駛等志工，以及中央前進協調所招募的志工，可獲得100萬元的意外身故與意外失能保障。

凱基人壽長期深耕花蓮，已連續9年與花蓮縣政府合作提供微型保險，提供約7萬2000人次符合資格的花蓮縣弱勢族群享有基本保障。

凱基人壽 志工 微型保險

延伸閱讀

花蓮撤離計畫別再吵⋯颱風又要來了 恐撤8千人

林強配樂搭配花蓮歷史影像　影視聽中心攜珍貴典藏「家庭電影」

去光復幫忙反被檢舉？外籍網紅心寒 移民署澄清：非針對救災

跟政院苗頭…國民黨版花蓮災後重建條例 藍甲動擬逕付二讀

相關新聞

證交所第22屆「校園證券投資智慧王」競賽熱烈報名中 總獎金超過80萬

為持續推廣投資人教育，臺灣證券交易所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已開放報名，...

金管會彭金隆接受彭博專訪 要打造台灣「金融盾」

彭博新聞專訪台灣金管會主委彭金隆，他表示，金管會正積極發展資產管理業務，計劃在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一...

熱錢匯出 台幣貶1.51角

美中貿易戰再度升溫，全球資金避險情緒濃厚，外資昨（13）日在台股大舉賣超563.1億元，在匯市也匯出逾10億美元，呈現股...

金控前三季賺逾4,000億 富邦金每股純益6.38元

13家金控9月合計大賺690.9億元，前三季稅後純益共4,328.9億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，前三季獲利為...

五大壽險前三季賺1,299億

據統計，除新壽外的五大壽險9月稅後純益合計297.2億元，月增68.8％，年增283.5%；前三季獲利1,299.1億元...

壽險財報失真年底提解方 金管會坦言現行會計制度與長期經營特性不符

壽險財報評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，壽險子公司賺錢卻無法上繳，迫使母金控得舉債發股利。金管會主委彭金隆昨（1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。