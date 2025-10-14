凱基人壽承作花蓮志工保險 所得回捐衛福部助災區重建

凱基人壽自10月10日起提供花蓮光復鄉援助志工團體保險，成為國內保險業唯一承作花蓮光復鄉志工意外保險的壽險公司。為支持災區重建，凱基人壽今天宣布將回捐相當於本案全數保費的金額給衛福部，以行動實踐回饋精神。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，凱基人壽第一時間伸出援手，與金管會及衛福部合作試辦「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，將保險本質回饋在守護人群與社會安全的核心價值。不僅保單設計以公益回饋為核心，凱基人壽在地業務團隊也紛紛自發性成為最強戰力，投入包含接力清理堆積如山的泥濘、廢棄物等重建家園志工活動。

凱基人壽今天透過新聞稿指出，樺加沙颱風重創花蓮後，不僅立即啟動快速理賠、住院預付金以及提供身故與受傷住院保戶關懷慰問金等暖心措施，更考量花蓮光復鄉志工在第一線協助災後復原，這次跟衛福部合作試辦花蓮光復鄉援助志工團體保險。

花蓮光復鄉援助志工團體保險是由衛福部擔任要保人，凡經行政院所轄各部會調動前來協助接受調度的機具操作員、駕駛等志工，以及中央前進協調所招募的志工，可獲得100萬元的意外身故與意外失能保障。

凱基人壽長期深耕花蓮，已連續9年與花蓮縣政府合作提供微型保險，提供約7萬2000人次符合資格的花蓮縣弱勢族群享有基本保障。