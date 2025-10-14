亞洲那斯達克計劃21日揭曉 金管會歡迎各縣市合作亞資中心

金管會主委彭金隆14日表示，最近將公布「壯大資本市場計劃」，就是「亞洲那斯達克」計劃，將於21日對外宣布。對於立委關切金管會要推動台灣成為亞洲資產中心，他說，選擇高雄當做第一站的示範點有一些考量，各地方政府也可以拿出自己的特色來做這件事，金管會非常願意配合。

立法院今對行政院長及相關部會首長進行質詢，彭金隆、財政部長莊翠雲、中央銀行總裁楊金龍皆出席。

國民黨立委謝衣鳳質詢時表示，金管會要推台灣成為亞洲資產中心。

彭金隆說明，在這個計畫中，去年9月5日揭示五大計畫、16項措施正在執行。今年4月公布高雄示範專區，7月已經開張，有33家金融機構進駐，已經開始展開各項的業務。第一階段個人儲蓄投資帳戶TISA已經開辦，現在大概有4萬人開戶，金額約50億元左右。

彭金隆指出，最近將公布「壯大資本市場計劃」，就是「亞洲那斯達克」計劃，將於21日對外宣布。還有相關措施，比如放寬一些保險業的投資，還有一些相關法規的鬆綁已經超過36項。

謝衣鳳詢問，需不需要財政部相關的配合？例如在稅賦方面吸引外資，台灣不是國際的主要投資市場，如何吸引國際資金到台灣來？稅負方面需不需要財政部給予相關協助？

彭金隆表示，全世界各金融中心發展的歷程有很多元素，稅賦優惠，確實是一個在國際上非常重要的競爭優勢。但其實很多面向可以推動，這次的發展希望以留產和引資並重。

彭金隆解釋，比如留產的部分，希望留住本國資產，有些措施正在做。引資的部分，如果匯率或稅賦上有優勢，當然比較好，不過觀察各國很多投資中心，也不見得一定要靠稅。吸引投資有很多因素。

莊翠雲說明，亞資中心這部分，現有稅制已經可以提供相關優惠。執行過程當中，如果需要稅賦相關協助，也會給予協助，但要考慮必要性。

謝衣鳳提及，要吸引外資來台的話，目前很多投資者表達，希望台幣商品的相關鬆綁。

楊金龍回應，當然，央行都是配合金管會。外匯沒有辦法管制，外匯是管理。據他了解，金管會推動措施是按部就班，而央行也都會配合金管會。目前為止繼續往前推動，中央銀行義不容辭地配合金管會。對於台幣商品的放寬，那更沒問題。

謝衣鳳指出，彭金隆昨說，台灣對於穩定幣的發行有很大的空間。楊金龍表示「當然有，還是有空間的。」

謝衣鳳提問，美國的穩定幣有綁定美元或相關國庫券，還有美債。未來台灣穩定幣的發行，是不是要比照美國這樣子辦理？

楊金龍說明，穩定幣的監管，大體上，美國、日本、歐洲還有台灣都是一樣的，會綁定台幣或公債，因為發行穩定幣的時候，產資產面一定要有高品質、有流動性的資產，國庫券包含在裡面，存款也是。

謝衣鳳追問，如果未來要發行穩定幣，是由政府機關，還是其他金融機構？楊金龍說，一般來講是金融機構。

另外，謝衣鳳問及，為什麼亞洲資產管理中心要去高雄，彰化也是一個很好設立的地點？現在重大的金融總部都在台北。

彭金隆認為，很高興聽到委員這麼說，其實卓榮泰也指示過，任何一個縣市，只要有意願提供實質的行政或其他協助，中央政府、金管會這邊非常樂意。政策是發展台灣成為亞洲資產管理中心，當然希望擴散到全台灣。

彭金隆解釋，過去選擇高雄當做第一站的示範點，是因為過去幾年來，高雄在這方面已經有一些基礎在做，高雄也願意提供很多具體的行政措施。金管會參考日本的做法，設立一個專區。其實各地方政府可以拿出自己的特色，可以來做這件事情，金管會也非常願意來配合。