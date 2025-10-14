快訊

證交所第22屆「校園證券投資智慧王」競賽熱烈報名中 總獎金超過80萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所第22屆「校園證券投資智慧王」競賽。業者提供
證交所第22屆「校園證券投資智慧王」競賽。業者提供

為持續推廣投資人教育，臺灣證券交易所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已開放報名，這次總決賽冠軍隊伍獎金高達12萬元，總獎金超過80萬元，歡迎各大專院校學生踴躍組隊報名，報名不限財金系所。

證券投資智慧王活動報名時間自即日起至10月31日止，網路初賽訂於11月12日至14日連續3天舉行，12月9日於證交所（臺北101大樓）辦理複賽暨總決賽活動，爭取最高榮譽及12萬元獎學金。

各大專院校在籍學生（含碩博士、外籍、陸籍及交換生），三人即可組隊報名參加（不限年級及系所，同校大學生及碩、博士生可混合組隊），詳細活動辦法參閱活動官網https://act.twse.com.tw/wisdom/

該活動連續舉辦22屆，以理論結合應用，設計涵蓋 ETF、交易制度、新金融商品、風險控管、追蹤誤差、股債配置等題型，期望透過競賽過程激發學生深入思考與實際操作能力，透過寓教於樂的方式促進證券投資知識扎根，深獲學界及業界肯定與支持，為全國大專院校學生年度重要賽事之一，歡迎各大專院校學生趕快組隊來拿獎金。

大專 商品

相關新聞

金管會彭金隆接受彭博專訪 要打造台灣「金融盾」

彭博新聞專訪台灣金管會主委彭金隆，他表示，金管會正積極發展資產管理業務，計劃在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一...

熱錢匯出 台幣貶1.51角

美中貿易戰再度升溫，全球資金避險情緒濃厚，外資昨（13）日在台股大舉賣超563.1億元，在匯市也匯出逾10億美元，呈現股...

金控前三季賺逾4,000億 富邦金每股純益6.38元

13家金控9月合計大賺690.9億元，前三季稅後純益共4,328.9億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，前三季獲利為...

五大壽險前三季賺1,299億

據統計，除新壽外的五大壽險9月稅後純益合計297.2億元，月增68.8％，年增283.5%；前三季獲利1,299.1億元...

壽險財報失真年底提解方 金管會坦言現行會計制度與長期經營特性不符

壽險財報評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，壽險子公司賺錢卻無法上繳，迫使母金控得舉債發股利。金管會主委彭金隆昨（1...

