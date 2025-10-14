臺銀黃金王子：金價短線修正風險高 長期趨勢不變

故宮博物院成立百年里程碑，臺灣銀行於14日推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列商品並舉辦上市發表會。對於近期金價飆漲，臺銀貴金屬部經理、有「黃金王子」之稱的楊天立表示，這次波動的確進入超漲區，短線有修正風險，但整體目前以避險為主導行情，黃金長期趨勢沒有改變。

楊天立受訪表示，黃金長期趨勢沒有改變，整體目前以避險為主導行情。雖然就這次波動的確進入超漲區，短線有修正風險，不過，市場預測已由每英兩4,000-4,200美元調高到4,300-4,500美元。不可諱言短期壓力愈來愈大，但整體風險因素包括對等關稅、通膨風險、地緣政治變化及現在市場更擔心主權債務長期風險等；當然降息趨勢及美元長期走勢都在市場考量範圍內，就算短線有修正風險長期趨勢沒有改變。

他強調，操作策略上追逐短線風險高，定期定額或長期配置、乃至於資產配置保留10%或高一點都是合理操作方式。目前，央行或大型機構法人黃金買盤在調節準備部位，特別是長期美元波動或偏弱風險，此趨勢在未來半年到一年不會改變。