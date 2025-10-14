渣打第4季投資展望：美股與亞洲股票同獲青睞 金價後市仍有高點可期

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2025年第4季全球市場展望，預期美國聯準會（Fed） 重啟降息循環，搭配全球主要經濟體同步祭出寬鬆政策的背景下，市場有望延續軟著陸格局。渣打CIO建議投資人保持靈活多元的資產配置策略，評估聚焦於全球股票與新興市場當地貨幣債券，同時考慮增持黃金做為投資組合的避險與分散來源。

在股票市場方面，渣打CIO上修美國股票評等至「看好」，認為AI人工智慧相關產業成長與持續的企業盈餘動能將可能成為主要推升力。亞洲（不含日本）股票亦維持「偏多」看法，其中，中國大陸受惠於政策刺激與AI投資、印度則因內需強勁與政策簡化成為核心配置，韓國則受科技與半導體產業需求所帶動。相較之下，歐洲與英國市場受制於政治與財政不確定性，以及成長型產業比重較低，配置評等下調至「保守觀望」。

在債券市場上，渣打CIO持續看好新興市場當地貨幣政府債，在美元走弱及各國央行降息背景下，具備收益與匯率升值的雙重潛力。美國5至7年期中天期公債在降息趨勢下仍具吸引力。相對地，成熟市場非投資等級債因評價面偏高及利差壓縮，吸引力下滑，評等調降至「謹慎」。

商品市場方面，渣打CIO進一步上調黃金配置，認為在全球央行持續購入黃金、美元走弱與地緣風險升溫的環境下，金價仍具上行空間，持續成為核心配置資產。能源市場則維持震盪整理，預期紐約原油期貨將維持在每桶65美元附近，今年供給過剩現象可能持續抑制油價上行空間。

渣打銀行 美國聯準會

