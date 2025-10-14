渣打銀：未來一年 Fed 將降息1個百分點、Fed 利率2026年9月降至3.25%

針對近一周中美貿易戰升溫，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，此可視為策略性衝突，各自增加談判籌碼。Fed將朝「緩降息」的步調，今年的降息趨勢會延續到明年，估明年Fed仍有2次的降息機會；未來一年Fed將會降息1個百分點，聯邦基金利率有望在2026年9月降至3.25%，美國10年期公債殖利率未來3個月預估在4~4.25%，而1年後可能回落至3.75~4%。

對於美元的預估，渣打銀預期未來6~12個月美元指數回落至95；日圓受避險需求支撐，未來一年有機會升至142兌1美元；而美元兌離岸人民幣短線在7.09附近，長線可能回升至7.2。至於歐元區，估今年歐洲央行再降息1碼後，就會先暫停降息循環。