「故宮百年紀念金銀條塊」上市 臺銀、故宮與中央造幣廠三強聯手

為迎接2025國立故宮博物院成立百年里程碑，臺灣銀行於14日推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列商品。由該行凌忠嫄董事長與國立故宮博物院副院長黃永泰、中央造幣廠廠長葉牧青，一同在故宮主持上市發表會，揭示臺灣銀行、國立故宮博物院與中央造幣廠三強聯手，將故宮典藏文化藝術瑰寶以中央造幣廠精湛的鑄造工藝完美再現，打造為極具收藏價值的貴金屬珍品，不僅是對故宮百年傳承的致敬，更象徵「寶庫走向金庫」，結合文化藝術、工藝與金融輝煌之獻禮。

臺銀說明，本次發行三款紀念金銀條塊，設計靈感皆源自故宮院內珍藏的國寶與重要文物，各擁獨特魅力，不僅凝聚藝術價值，更承載富貴吉祥與世代綿延的祝福：

故宮百年—福祿百財1英兩紀念金條：以故宮人氣鎮館之寶「翠玉白菜」為主題，巧妙融合清乾隆年間的「粉彩福祿壽葫蘆瓶」圖案，集齊福祿(葫蘆)、百財(白菜)等吉祥意涵，傳遞「福祿雙全、富貴綿延萬代」和諧圓滿之意。黃金成色千分之999.9，重量1英兩(31.1公克)，限量1,000條，售價新臺幣(以下同)152,000元。(本商品不單獨銷售，需與連年有餘、龍傳萬代三款成套購買。)

故宮百年—連年有餘2台錢紀念金條：設計取材自清乾隆年間的瓷器國寶—「霽青描金游魚轉心瓶」，象徵「金玉滿堂、吉慶有餘」的美好寓意，蘊藏「年年有餘」的深刻祝福。黃金成色千分之999.9，重量2台錢(7.5公克)，限量1,500條，售價39,800元。

故宮百年—龍傳萬代3英兩紀念銀條：重現明朝永樂年間青花瓷名品—「青花穿蓮龍紋天球瓶」，鍍金三爪行龍金光燦然，熠熠生輝，氣勢磅礴，蘊含對榮耀延續與福澤綿延的美好祝願，寄託世代傳承的依託，亦承載對家族興旺與國運昌隆的期盼與深摯祝福。白銀成色千分之999，重量3英兩(93.3公克)，限量2,025條，售價12,900元。

三款商品皆盛裝於精緻手工雙開禮盒中。「故宮百年紀念金銀條塊」於2025年10月14日起，於臺灣銀行及國立故宮博物院同步限量發售，數量有限。(本品項銀行不買回)