玉山 ESG 永續倡議行動 黃男州：人才結合科技 才能邁向創新永續

玉山金控14日舉辦「2025玉山ESG永續倡議行動」，前總統蔡英文、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰蒞臨現場，為活動表達支持與鼓勵。自2021年起，玉山持續推動ESG永續倡議，從喚起氣候意識、設定減碳目標、打造永續轉型平台，到提供金融與非金融整合方案，逐步串聯企業、政府與學術能量，推動產業邁向永續發展。

本次玉山以人才培育與科技賦能為主題，號召近200家國內外優質企業、醫療院所及AI機構共同響應，更邀請來自美國、日本、澳洲、新加坡、東協等國多位國際頂尖大學教授，分享永續研究與實踐經驗，攜手推動綠領人才培育與善用 AI、數位科技應用，加速落實永續轉型，強化台灣長期永續競爭力。

前總統蔡英文致詞時表示，企業的永續承諾不只是社會責任，更是對下一個時代共同的約定，過去這幾年，台灣從政府到民間都看到為永續做了許多努力，也看到永續對國家發展的重要性，讓永續成為我們共同的目標，這條路不容易，需要勇氣和長遠的眼光，更需要堅定的信念。玉山金控黃男州董事長連續三年率領永續團隊參與氣候峰會，向世界分享推動台灣氣候金融的成功經驗，令人敬佩，ESG不只是口號，更必須成為我們生活的方式，當企業在意環境的永續，社會的包容與誠信，可幫助台灣建立更深的國際信任，也是我們走向世界重要的資產。

國際團體高度重視永續轉型，S&P全球企業永續參與負責人 Robert Dornau透過影片分享，國際上各產業已將培育人才視為永續發展最重要的因素之一，致力推動永續的企業擁有更高的員工向心力與生產力。

玉山金控科技諮詢委員會簡立峰博士以「AI與ESG：人才賦能、淨零轉型」為題進行 Keynote演講，分享生成式AI與數位應用如何成為企業永續的推進器。隨後的Panel座談，則邀請工研院劉文雄院長、新南威爾斯大學Ross P.Buckley教授、早稻田大學谷本寬治教授共同交流，從產業、金融、國際治理與人才培育的不同面向，探討科技與人才如何驅動永續轉型。

玉山金控董事長黃男州指出，玉山在2021年首次發起ESG永續倡議行動。希望拋磚引玉搭起一個讓社會各界攜手合作的平台，經過過去四年的努力，我們已經集結超過400家的夥伴，也連結超過20家淨零專業顧問成立了玉山永續轉型平台，將共同的承諾化為實際的行動，提供邁向淨零的具體方案，協助企業加速永續轉型。「人才是先行指標，也是關鍵指標；科技則是加速器。唯有結合兩者，企業才能在快速變動的全球市場中持續創新並邁向永續。」玉山將持續透過金融力量，履行永續金融先行者的責任，結合跨界資源，協助倡議夥伴永續轉型，攜手邁向國際舞台，推動ESG成為台灣產業競爭力的新語言，展現玉山攜手夥伴邁向2050淨零轉型的堅定決心，為世界呈現一個更具韌性與競爭力的台灣。