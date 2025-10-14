滙豐跨市場團隊合作 助遠東新進軍馬來西亞永續金融

滙豐銀行致力於與客⼾及其他相關群體合作，為過渡⾄淨零排放及永續發展的未來提供⽀持。近期香港上海滙豐銀行馬來西亞分行為遠東新世紀旗下全資子公司 FE Green PET (M) Sdn Bhd提供馬幣1.5億元(約新台幣10.8億元)綠色暨永續連結貸款。此案不僅是遠東新世紀首次在全球進軍綠色暨永續連結貸款，亦體現滙豐如何透過集團的國際網絡、融資實⼒與全⽅位銀⾏服務，為客⼾創造價值。

本次的綠色暨永續連結貸款架構，綠色貸款之資金將協助客戶海外子公司建廠；而永續連結貸款則以利率優惠鼓勵客戶集團之投資，並將永續績效指標(如再生能源使用比例與水資源循環率)納入架構，確保金融支持與環境效益相互強化。此案是遠東新世紀首度將綠色暨永續連結貸款架構應用於其海外子公司之永續發展，亦是滙豐協助客戶成就在亞洲區域內結合金融創新與循環經濟的典範案例展現。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示：「FE Green PET 與滙豐銀行的合作，展現我們對亞洲區內與循環經濟和責任生產相關建設的支持。本案透過客戶集團台灣總部遠東新世紀、馬來西亞FE Green PET (M) Sdn Bhd、及其與台灣和馬來西亞滙豐團隊在永續專案上的合作，彰顯了我們運用國際網絡協助客戶掌握永續金融重要機會的能力。」

遠東新世紀化纖總部總經理范欽智表示：「我們深耕馬來西亞市場30年，這裡不僅是公司在東協布局的重要據點，更代表我們對當地長期發展的承諾。馬六甲新廠的投產，將加速『瓶到瓶』循環體系的落實，不僅助力馬來西亞的綠色轉型與資源循環，也將進一步串聯區域與全球供應鏈，共同邁向低碳發展。」

滙豐本次貸款予遠東新世紀的資金將用於客戶馬六甲高科技回收聚酯廠建設與後續營運，規劃年產能達5萬公噸食品級回收聚酯(rPET)。初期資金將投入工業用地購置與回收產線設備採購，未來新廠將把當地消費後回收(Post-Consumer Recycled, PCR)的寶特瓶與塑膠容器，轉化為高純度食品級rPET，供應國際知名飲料品牌，落實「瓶到瓶」循環經濟，進一步減少廢棄物並降低碳排放。

滙豐持續將⽀持過渡⾄淨零排放列為重點優先事項，策略之一是與客⼾合作，助其達成減碳⽬標。我們持續著⼒與客⼾合作制訂過渡計劃、管理我們提供的產品及服務，以及調整融資選擇，從⽽協助全球邁向穩健的淨零經濟。