新台幣開盤貶破30.7 美元指數升勢略為收歛
受到美股反彈激勵，台股開盤重返2萬7；而新台幣匯價14日早上貶破30.7元，以30.74元開盤，貶值4.4分。
美元指數近期站上99大關，非美貨幣承壓，出口商今早持續拋匯。但受到美中貿易戰似乎出現氣氛緩和，美元升勢早盤略見收斂，新台幣匯價由開盤的30.74元再逆向小升至30.65元。
美中貿易戰似乎出現氣氛緩和，匯銀指出，美財長貝森特表示，川普將按原計劃於月底韓國舉行 APEC 峰會期間，與中國國家主席習近平會面，中美關係已經「大幅緩和緊張局勢」，川習會前，預期會先與中國國務院副總理何立峰會面。
