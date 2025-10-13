獨家／壽險避險十年砸兩兆仍解不了匯損？四大解方來了

壽險財報評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，壽險子公司賺錢卻無法上繳，迫使母金控得舉債發股利。金管會主委彭金隆坦言，現行會計制度與壽險長期經營特性不符，年底前將提出匯率風險會計改革方案，讓財報更貼近實質經營成果。

據了解，公會已提出四項建議案，其中兩案將影響目前匯率評價原則，一是AC債券投資部位採攤銷評價，二是採十年匯率均價；另兩案是不影響，包括遞延資產、及currency overlay。

其中AC債券採攤銷的匯率評價，是指例如債券只剩五年到期，當匯率變動1元，就以0.2元（1/5=0.2）做匯率評價，但這只解決了資產面問題，負債面的OCI債券仍會有因應避險得做衍生性商品、砸避險成本的問題，依舊未能達到損益表的匯率平穩目標。

至於遞延資產則涉及外價金規範，另currency overlay則影響最小，既不影響目前匯率評價原則，也能達到損益表匯率平穩目標，還可以免做衍生性商品避險。

據了解，這四項建議案都還需與金管會、保發中心和四大會計師討論。壽險圈認為，年底方案出爐不容易。

立委鍾佳濱、郭國文、楊瓊瓔13日在財委會均關切壽險業2026年將接軌TW-ICS和IFRS17。鍾佳濱說，為了維持資本適足率，壽險子公司帳上有獲利卻無法上繳，使母金控被迫舉債發股利，股利政策與風險控管如何平衡？

彭金隆坦言，壽險資金多屬長期投資，匯率波動多為「非現金流的帳面損益」，但因現行匯率單點評價的會計制度，使業者得動用鉅額成本避險以穩定帳面。據金管會統計，光2024年壽險業就砸了3,851億元避險。

若拉長十年來看，壽險業共砸了2兆元做匯率避險，卻無法化解匯率風險，顯示現行制度與風險屬性不符。

若會計制度能更公允呈現長期投資的匯率風險，這些資金便能轉作增資、強化體質，而非被迫持續支出避險費用。

也因壽險業評價制度失真，衍生了壽險子公司有獲利，卻可能無法上繳給母金控的矛盾現象，最終母金控只能被迫舉債發股息以維護股東權益。

彭金隆坦言，這凸顯了一個問題，理論上壽險業有獲利就應發股利，但顯然這套制度下的獲利，多來自「未實現」評價利益，今年有、明年可能沒有，也使保險局對壽險業配息採保守態度。

金管會認真思考壽險業會計制度呈現的損益，是否是真正的損益。壽險業長期受會計制度影響，「衡量壽險損益的方法，顯然與實質經營狀況有很大落差」。

金管會已著手檢討壽險匯率風險的財務會計表達方式，年底前將提出具體方向，目標是讓壽險財報能真實反映長期經營成果，既能降低避險成本、改善資本結構，也可避免金控陷入舉債發息的惡性循環。

壽險圈認為，一旦2026年壽險業匯率風險的會計新制可上路，業者將可逐步脫離帳面波動陷阱，金控股利政策也有望回歸真正的經營本質。