熱錢匯出 台幣貶1.51角

美中貿易戰再度升溫，全球資金避險情緒濃厚，外資昨（13）日在台股大舉賣超563.1億元，在匯市也匯出逾10億美元，呈現股匯雙殺，新台幣昨日收盤貶值1.51角，以30.696元作收，成交量暴增至23.56億美元。

新台幣昨日連五貶，貶破30.6元，逾一個月最低匯價，匯銀主管指出，外資昨日在台股大幅調節，加上匯出動能強勁，央行進場守匯動作也相對積極，使得成交量放大至20億美元以上。

至於出口商與散戶，見台幣匯價貶破30.6元後，則進場拋匯，帶動市場成交放大。匯銀業者預估，若外資持續調節、美元走勢維持強勢，本周台幣匯價不排除進一步測試30.8元關卡。

在亞洲貨幣市場中，日圓昨日表現相對強勢。匯銀分析指出，日本自民黨總裁高市早苗重申，無意讓日圓過度貶值，並強調日本政府與日本銀行簽署的共同聲明無需立即修改貨幣政策。市場預期，新政府可能推出財政刺激措施並維持寬鬆政策，但若執政聯盟無法穩定，相關政策恐面臨推動壓力。消息支撐日圓匯價回升。

美元方面，美國總統川普針對關稅政策再度放話，削弱市場風險偏好，促使資金轉向美元等避險資產。美國政府持續關門，市場等待通膨與就業等經濟數據出爐，由於統計不完整，聯準會官員對於是否啟動降息仍未形成明確共識。美元指數昨小升，重新站上99大關。

根據央行統計，昨日美元指數上漲0.01%，主要亞幣中，日圓升值0.49%，其餘走貶，韓元重貶1.85%，新台幣貶值0.49%、人民幣貶0.09%、星元貶0.08%，顯示資金避險回流美元的趨勢明顯。

外資大舉撤離、美元強勢回升，使亞幣短線面臨壓力。市場預期，若美中貿易摩擦持續延燒，資金恐進一步轉向美債與黃金等避險資產，亞股與區域貨幣波動恐加劇。