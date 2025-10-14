五大壽險前三季賺1,299億

據統計，除新壽外的五大壽險9月稅後純益合計297.2億元，月增68.8％，年增283.5%；前三季獲利1,299.1億元，年減逾四成，惟衰退幅度持續收斂。

就個別壽險9月表現來看，富邦人壽稅後純益115.6億元，年增240%；台灣人壽稅後純益64億元，年增1014.9%；國泰人壽賺60.3億元，年增433.6%；南山人壽稅後純益29.3億元，年增90.2%；凱基人壽獲利28億元，年增154.5%；新光人壽獲利為0.3億元。

受上半年新台幣暴力升值衝擊，主要壽險業者前三季獲利普遍不如去年同期，富邦人壽稅後純益478.5億元，年減48.8%；國泰人壽344億元，年減38.5%；南山人壽206.6億元，年減44.4%；台灣人壽177.4億元，年減15.8%；凱基人壽92.6億元，年減53.9%。

另外，新光人壽前三季雖虧損約312億元，但由於合併原因，金控僅認列新光人壽7月24日至9月30日損益，其稅後純益為9.2億元。

富邦人壽表示，9月主要投資收益來源是利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內股票股利及基金配息收入。台股部位則有實現部分資本利得，而美國聯準會9月降息一碼，台美公債利率下跌後震盪整理，富邦人壽已自第3季起，把握機會增加債券部位以提高收益。