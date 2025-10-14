金控前三季賺逾4,000億 富邦金每股純益6.38元

13家金控9月合計大賺690.9億元，前三季稅後純益共4,328.9億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，前三季獲利為4,033.9億元，為近四年同期次高，相較去年高峰5,009.6億元，衰退19.4%。以前三季來看，富邦金（2881）每股純益衝破6元、達6.38元，台新新光金為1.51元。

就前三季稅後純益來看，富邦金突破900億元、國泰金超過700億元，中信金也在600億元之上，13家金控中，有九家獲利超過200億元。

富邦金昨（13）日公布自結9月合併稅後純益174.4億元，月增57.1%，年增121.8%；前三季合併稅後純益909.2億元，年減24.9%，每股純益6.38元，居金控之冠。子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險單9月獲利均創同期新高；台北富邦銀行前三季獲利亦為同期最佳。

富邦金子公司富邦人壽9月稅後純益115.6億元，為同期新高，年增240%；前三季稅後純益478.5億元。台北富邦銀行9月稅後純益34.3億元，前三季稅後純益291.7億元，都是同期新高，並分別較去年同期成長28%及16%。

富邦產險9月稅後純益8.8億元；前三季稅後純益51億元，年成長49%，反映業務品質提升與風險控管策略成效。富邦證券9月稅後純益11.6億元；前三季稅後純益76.3億元，續創歷年同期獲利次高。

台新新光金控自結9月稅後純益75億元，為歷史新高，月增59.5%，年增468.1%；前三季合併稅後純益260.4億元，年增56.3%，每股純益1.51元。

台新新光金子公司台新銀行9月稅後純益19億元；前三季稅後純益154.6億元，年增10.7%，續創同期新高，主要受惠核心業務動能穩定發展。新光銀行9月稅後純益7.5億元，前三季稅後純益20.2億元。