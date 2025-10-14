13家金控9月獲利690億元 年增逾8成

美國聯邦準備理事會（Fed）9月啟動降息，激勵資本市場走揚，13家金控9月稅後淨利新台幣690.11億元，年增87.6%，若加計合併前的新光金獲利，整體金控前9月獲利4032.82億元，年減19.5%。

根據公開資訊觀測站，13家金控前9月獲利為4328.29億元，但若加上新光金前6月累虧295.47億元後，整體金控前9月獲利數為4032.82億元。

觀察13家金控前9月獲利表現呈現兩樣情，一方面受到今年上半年匯率強升影響，壽險金控多數累計獲利呈現年減，但另一方面，比去年同期成長的業者如中信金、玉山金、永豐金、第一金、華南金、合庫金與國票金，則主要是以銀行為主體的金控。

不過，作為壽險金控的富邦金依然奪下單月獲利、前9月獲利與EPS獲利三冠王寶座。

富邦金9月自結稅後淨利174.4億元，前9月合併稅後淨利909.2億元，年減近25%，但累計每股稅後盈餘（EPS）為6.38元，仍居業界第1。富邦金控及子公司富邦人壽、北富銀、富邦證券、富邦產險9月單月獲利都創下歷年同期新高，北富銀前9月獲利也創歷年同期新高。

富邦金說明，北富銀9月稅後淨利34.3億元，前9月獲利291.7億元，分別較去年同期成長28%與16%，9月跟累計數皆創歷年新高，主要是前9月利息淨收益與手續費淨收益都有雙位數年增率，加上來自海外、中小企業與個人放款成長，帶動全行放款餘額年增1成。

國泰金9月稅後淨利97.4億元，前9月稅後淨利達747.8億元，年減27.5%，EPS為4.83元，居同業第2。國泰金指出，國泰世華銀行、國泰產險與國泰投信累計稅後淨利續創歷年同期新高，國泰證券累計獲利為歷年同期次高。

中信金9月稅後盈餘111.79億元，前9月稅後盈餘607.59億元，年增3.6%，EPS為3.06元。中信銀存放款穩健，財管動能強，帶動前9月獲利420.57億元，年增16%，創歷年同期新高，子公司台灣人壽台股實現部分資本利得，挹注單月獲利，不過前9月獲利177.4億元，受到匯兌損失增加影響，累計數較去年同期下滑。

凱基金公告9月獲利45.28億元，前9月稅後獲利190.5億元，年減34.6%，EPS為1.09元。凱基金表示，9月美國聯準會啟動降息激勵資本市場，凱基銀行與凱基證券去年貢獻金控8成以上現金股利資金來源，在相關業務帶動下，2子公司今年前9月稅後獲利達134.58億元，較去年同期年增7%，將可支撐金控未來配息能量。

元大金公告9月獲利34.17億元，年增41.4%，前9月稅後純益為266.95億元，年減1.5%，EPS為2元。

台新新光金的獲利除了原台新金控獲利外，也加入合併後新光的獲利。台新新光金整體9月稅後淨利為75億元，為歷年單月新高，前9月獲利為260.4億元，創歷年新高，EPS為1.51元。其中，台新銀行9月賺19億元，前9月獲利154.6億，持續創新高。

玉山金9月稅後盈餘28.97億元，前9月稅後盈餘262.02億元，刷新歷年同期紀錄，年增25.5%，且已提前超越2024全年稅後獲利260.84億元，整體獲利動能強勁，EPS為1.62元。玉山金說明，銀行、證券、創投及投信子公司前9月獲利皆優於去年，其中玉山銀淨利息收入年成長18.9%，創歷年同期新高。

4大公股金控方面，兆豐金前9月稅後淨利282.85億元，年減3.5%，EPS達1.91元，續居公股龍頭；第一金前9月稅後淨利216.99億元，年成長4.3%；華南金前9月稅後淨利199.1億元，年成長11.5%；合庫金前9月稅後淨利162.38億元，年增0.1%。