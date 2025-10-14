玉山銀打造無斷點金融體驗

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山銀行存款戶可透過行動銀行App預約跨國無卡提款，於泰國匯商銀行（SCB）ATM依指示操作，掃描QR Code提領泰銖。玉山銀行／提供
玉山銀行持續推動場景金融創新，攜手海外金融科技公司Cashmallow，共同推出全新「跨國無卡提款服務」，並率先於泰國試辦上線，成為國內金融機構與海外金融科技公司合作推動此服務的首例。

玉山銀行存款戶可透過行動銀行App預約跨國無卡提款，於泰國當地指定銀行（泰國匯商銀行SCB）ATM依指示操作，掃描QR Code後即可直接提領泰銖現鈔，享受無斷點且便利的旅遊金融體驗。泰國匯商銀行ATM遍布機場、飯店及知名觀光景點，民眾可透過玉山行動銀行App內建的「搜尋ATM」功能，輕鬆找到支援此服務的提款機。

根據交通部觀光署統計，台灣民眾出國旅遊人數逐年攀升，泰國更是國人前五大旅遊目的地之一。由於當地仍以現金交易為主，旅客往往需攜帶大量美元或新台幣現鈔前往換匯，造成不便及風險。玉山洞察顧客需求，提供創新數位金融服務，於出發前，民眾可透過玉山行動銀行享有24小時線上即時換匯、外幣到價通知等功能，輕鬆掌握最佳匯率，旅途中更可使用玉山Unicard，在海外多家實體通路享有專屬優惠。

玉山銀行表示，本次與Cashmallow合作推出的跨國無卡提款服務，針對現金消費比例高的東南亞市場，不僅滿足民眾多元的跨境消費需求，更響應主管機關鼓勵業務試辦的政策，持續推動台灣金融創新邁向國際舞台。未來，玉山將持續結合金融與科技創新，拓展跨虛實、跨產業、跨國界的服務版圖，為顧客打造更便捷、安全的金融體驗。

玉山銀行 泰國 觀光景點

相關新聞

熱錢匯出 台幣貶1.51角

美中貿易戰再度升溫，全球資金避險情緒濃厚，外資昨（13）日在台股大舉賣超563.1億元，在匯市也匯出逾10億美元，呈現股...

金控前三季賺逾4,000億 富邦金每股純益6.38元

13家金控9月合計大賺690.9億元，前三季稅後純益共4,328.9億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，前三季獲利為...

五大壽險前三季賺1,299億

據統計，除新壽外的五大壽險9月稅後純益合計297.2億元，月增68.8％，年增283.5%；前三季獲利1,299.1億元...

壽險財報失真年底提解方 金管會坦言現行會計制度與長期經營特性不符

壽險財報評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，壽險子公司賺錢卻無法上繳，迫使母金控得舉債發股利。金管會主委彭金隆昨（1...

三商壽接軌 增資壓力仍在

壽險業明年將接軌TW-ICS與IFRS 17，立委關切三商美邦人壽如何接軌。金管會主委彭金隆昨（13）日直言，過去的增資...

台幣穩定幣 有發行空間

加密貨幣市場10日到11日因美中關稅衝擊，全網爆倉近200億美元，金管會主委彭金隆昨（13）日於立法院財委會會議表示，虛...

