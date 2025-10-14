玉山銀打造無斷點金融體驗

玉山銀行持續推動場景金融創新，攜手海外金融科技公司Cashmallow，共同推出全新「跨國無卡提款服務」，並率先於泰國試辦上線，成為國內金融機構與海外金融科技公司合作推動此服務的首例。

玉山銀行存款戶可透過行動銀行App預約跨國無卡提款，於泰國當地指定銀行（泰國匯商銀行SCB）ATM依指示操作，掃描QR Code後即可直接提領泰銖現鈔，享受無斷點且便利的旅遊金融體驗。泰國匯商銀行ATM遍布機場、飯店及知名觀光景點，民眾可透過玉山行動銀行App內建的「搜尋ATM」功能，輕鬆找到支援此服務的提款機。

根據交通部觀光署統計，台灣民眾出國旅遊人數逐年攀升，泰國更是國人前五大旅遊目的地之一。由於當地仍以現金交易為主，旅客往往需攜帶大量美元或新台幣現鈔前往換匯，造成不便及風險。玉山洞察顧客需求，提供創新數位金融服務，於出發前，民眾可透過玉山行動銀行享有24小時線上即時換匯、外幣到價通知等功能，輕鬆掌握最佳匯率，旅途中更可使用玉山Unicard，在海外多家實體通路享有專屬優惠。

玉山銀行表示，本次與Cashmallow合作推出的跨國無卡提款服務，針對現金消費比例高的東南亞市場，不僅滿足民眾多元的跨境消費需求，更響應主管機關鼓勵業務試辦的政策，持續推動台灣金融創新邁向國際舞台。未來，玉山將持續結合金融與科技創新，拓展跨虛實、跨產業、跨國界的服務版圖，為顧客打造更便捷、安全的金融體驗。