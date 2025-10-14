中租前九月 EPS 8.45元

中租-KY（5871）昨（13）日公告9月合併稅後純益13.7億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元，累計前九月合併稅後純益為150.3億元，年減18%，累計EPS為8.45元。其中東協地區獲利大幅成長，成為獲利主要支柱。

以營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長-3%, -36%及47%。若以今年第3季每股稅後純益與第2季相較，每股稅後純益季增3%。

另外，中租-KY代子公司仲利國際融資租賃公告，已與中國銀行上海市分行為主辦行的銀行團簽署人民幣中期貸款聯貸契約，貸款金額為人民幣36億元，期限三年，該筆資金將用於支付購買作為租賃資產的機器設備款項，有助於提高營運資金取得並擴大業務規模。

中租昨公布合併營收為79.9億元，累計今年前九月營收為734.2億元，累計EPS為8.45元。累計前九月營收734.2億元，年減5%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-11%及4%；若與前月相較，合併營收月減3%，主要是台灣地區太陽能售電收入當月受氣候影響，呈現月減，中國大陸則因新增業績，明顯較前月增加。