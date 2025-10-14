台幣穩定幣 有發行空間
加密貨幣市場10日到11日因美中關稅衝擊，全網爆倉近200億美元，金管會主委彭金隆昨（13）日於立法院財委會會議表示，虛擬資產波動性極大，顯示市場高風險與不確定性，更凸顯制定《虛擬資產服務法》的急迫性，「希望盡快審查通過，專法上路後還有七部子法會陸續上路」，以完善投資人保護機制。
彭金隆指出，此次爆倉事件主因是槓桿交易造成，例如幣價下跌20%，若開四倍槓桿便會被強制出場，顯示虛擬資產市場波動劇烈，未來透過專法納管，可對境內交易建立基本保障，不過跨境交易仍須仰賴國際合作。對於國際幣商未落地無法納管的問題，他表示，這是全球監理機構共同挑戰，但國際幣商可選擇在台申請落地接受管理。
至於專法進度，彭金隆說，目前雖採登記制納管，但專法審查完成後將建立完整監理架構，並陸續公布7部子法。金管會也與中央銀行密切合作，未來在穩定幣的監理上將採雙軌協調模式。
談到「台幣穩定幣」是否有發行必要，彭金隆指出，若以國際清算角度觀察，新台幣非主流通用貨幣，目前國際穩定幣多以美元為主；但隨著現實世界資產（RWA）代幣化與支付應用興起，發行以新台幣為基礎的穩定幣「仍有存在空間」。
彭金隆說，專法草案並未限制穩定幣只能由金融機構發行，初期會以受高度監理的金融機構為主，未來不排除開放其他合格業者參與。
