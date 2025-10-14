快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

台幣穩定幣 有發行空間

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

加密貨幣市場10日到11日因美中關稅衝擊，全網爆倉近200億美元，金管會主委彭金隆昨（13）日於立法院財委會會議表示，虛擬資產波動性極大，顯示市場高風險與不確定性，更凸顯制定《虛擬資產服務法》的急迫性，「希望盡快審查通過，專法上路後還有七部子法會陸續上路」，以完善投資人保護機制。

彭金隆指出，此次爆倉事件主因是槓桿交易造成，例如幣價下跌20%，若開四倍槓桿便會被強制出場，顯示虛擬資產市場波動劇烈，未來透過專法納管，可對境內交易建立基本保障，不過跨境交易仍須仰賴國際合作。對於國際幣商未落地無法納管的問題，他表示，這是全球監理機構共同挑戰，但國際幣商可選擇在台申請落地接受管理。

至於專法進度，彭金隆說，目前雖採登記制納管，但專法審查完成後將建立完整監理架構，並陸續公布7部子法。金管會也與中央銀行密切合作，未來在穩定幣的監理上將採雙軌協調模式。

談到「台幣穩定幣」是否有發行必要，彭金隆指出，若以國際清算角度觀察，新台幣非主流通用貨幣，目前國際穩定幣多以美元為主；但隨著現實世界資產（RWA）代幣化與支付應用興起，發行以新台幣為基礎的穩定幣「仍有存在空間」。

彭金隆說，專法草案並未限制穩定幣只能由金融機構發行，初期會以受高度監理的金融機構為主，未來不排除開放其他合格業者參與。

專法 新台幣 納管

延伸閱讀

三商壽接軌新制能喘口氣？金管會彭金隆：增資壓力不會減少

子壽險賺錢 母金控卻要借錢發股利？金管會彭金隆曝真相

金管會明日將宣布ICS接軌全套方案 彭金隆：接軌會議已超過50場

防堵詐騙破口 立委籲加強監管境外虛擬貨幣商

相關新聞

熱錢匯出 台幣貶1.51角

美中貿易戰再度升溫，全球資金避險情緒濃厚，外資昨（13）日在台股大舉賣超563.1億元，在匯市也匯出逾10億美元，呈現股...

金控前三季賺逾4,000億 富邦金每股純益6.38元

13家金控9月合計大賺690.9億元，前三季稅後純益共4,328.9億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，前三季獲利為...

五大壽險前三季賺1,299億

據統計，除新壽外的五大壽險9月稅後純益合計297.2億元，月增68.8％，年增283.5%；前三季獲利1,299.1億元...

壽險財報失真年底提解方 金管會坦言現行會計制度與長期經營特性不符

壽險財報評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，壽險子公司賺錢卻無法上繳，迫使母金控得舉債發股利。金管會主委彭金隆昨（1...

三商壽接軌 增資壓力仍在

壽險業明年將接軌TW-ICS與IFRS 17，立委關切三商美邦人壽如何接軌。金管會主委彭金隆昨（13）日直言，過去的增資...

台幣穩定幣 有發行空間

加密貨幣市場10日到11日因美中關稅衝擊，全網爆倉近200億美元，金管會主委彭金隆昨（13）日於立法院財委會會議表示，虛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。