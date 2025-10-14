三商壽接軌 增資壓力仍在

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

壽險業明年將接軌TW-ICS與IFRS 17，立委關切三商美邦人壽（2867）如何接軌。金管會主委彭金隆昨（13）日直言，過去的增資、資本缺口不會因接軌而消失，意味著三商壽的增資壓力不會因制度轉換而減輕。

換言之，三商壽接軌ICS新制後，增資壓力就如同在RBC制度一樣，買家評估三商壽缺口可能就變成五年內的還款壓力。

立委郭國文昨在財委會中指出，三商壽RBC連七期未達200%，卻仍然可以接軌ICS？彭金隆表示，RBC未達200%並不代表這家公司不能經營、必須出場，但須持續改善資本，「關鍵在於如何做到公平接軌」。

彭金隆強調，金管會採取公平與信賴保護原則，確保RBC合格公司不會因制度更動而突然變差，同時也不會讓財務不健全公司因接軌而受惠。

