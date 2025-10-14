壽險財報失真年底提解方 金管會坦言現行會計制度與長期經營特性不符

壽險財報評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，壽險子公司賺錢卻無法上繳，迫使母金控得舉債發股利。金管會主委彭金隆昨（13）日坦言，現行會計制度與壽險長期經營特性不符，年底前將提出匯率風險會計改革方案，讓財報更貼近實質經營成果。據了解，公會已提出四項建議案。

其中兩案會影響目前匯率評價原則，一是AC債券投資部位採攤銷評價，二是採十年匯率均價；另兩案是不影響，包括遞延資產、及currency overlay。

AC債券採攤銷的匯率評價，例如債券只剩五年到期，當匯率變動1元，就以0.2元（1/5=0.2）做匯率評價，但這只解決資產面問題，負債面的OCI債券仍會有因應避險得做衍生性商品、砸避險成本的問題，依舊未能達到匯率平穩的目標。

壽險業近五年避險工具成本概況

立委鍾佳濱、郭國文、楊瓊瓔昨在財委會均關切壽險業2026年將接軌TW-ICS和IFRS17。鍾佳濱說，為了維持資本適足率，壽險子公司帳上有獲利卻無法上繳，使母金控被迫舉債發股利，股利政策與風險控管如何平衡？

彭金隆坦言，壽險資金多屬長期投資，匯率波動多為「非現金流的帳面損益」，但因現行匯率單點評價的會計制度，使業者得動用鉅額成本避險以穩定帳面。據金管會統計，光2024年壽險業就砸了3,851億元避險。

若拉長十年來看，壽險業共砸了2兆元做匯率避險，卻無法化解匯率風險，顯示現行制度與風險屬性不符。

若會計制度能更公允呈現長期投資的匯率風險，這些資金便能轉作增資、強化體質，而非被迫持續支出避險費用。也因壽險業評價制度失真，衍生了壽險子公司有獲利，卻可能無法上繳給母金控的矛盾現象，最終母金控只能被迫舉債發股息以維護股東權益。

彭金隆坦言，這凸顯了一個問題，理論上壽險業有獲利就應發股利，但顯然這套制度下的獲利，多來自「未實現」評價利益，今年有、明年可能沒有，也使保險局對壽險業配息採保守態度。