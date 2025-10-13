台股創高助攻資本利得 6大壽險9月獲利近300億

台股9月頻頻創下新高，壽險業趁機在股海實現資本利得，加上債券、股票配息等經常性收入挹注，帶動6大壽險9月稅後淨利達新台幣297.52億元，比去年同期增加3.7倍。

新台幣兌美元今年第2季強升1成，壽險業匯損壓力爆表，拖累6大壽險4月、5月獲利，隨著新台幣回穩，6大壽險6月、7月獲利已經全數轉正，觀察6大壽險9月獲利合計為297.52億元，不僅較今年8月大增77%，跟去年9月相比也多數呈現倍增。

不過，新台幣兌美元9月轉為升值1.36角，帶動壽險外匯價格變動準備金餘額下降。

富邦人壽9月稅後淨利為115.6億元，較去年同期成長240%，包括利息收入、國內外股票與基金資本利得，還有國內股票配息收入等挹注，帶動單月獲利創下歷年同期新高，前9月稅後淨利478.5億元，呈現年減38.6%。

富邦人壽指出，債市方面，美國聯準會9月降息1碼（0.25個百分點），已從第3季起，增加債券部位以提高收益。匯市方面，新台幣兌美元升值，富邦人壽外匯價格變動準備金餘額從8月底逾800億元，到9月底則約逾770億元，後續將調整避險部位。

台灣人壽9月也因台股創高，趁機實現部分資本利得，助攻單月獲利64億元，前9月獲利177.4億元，年減15%。中信金表示，累計數主要是因美元匯率自年初以來累計貶值逾7%，導致匯兌損失增加，不過保險核心業務仍持續成長，新契約保費較去年同期增加37%。

國泰人壽9月稅後淨利60.3億元，前9月稅後淨利達344億元，年減48%。國壽單月獲利強健，主要反映資本利得與經常性收益挹注。

國泰金向中央社說明，國壽避險方面，新台幣9月升值1.36角、升幅0.45%，另一籃子避險貨幣中，韓元、新加坡幣皆走貶，一籃子貨幣避險為負貢獻，國泰人壽因此沖轉部分外匯價格變動準備金，外匯價格準備金餘額從8月底653億元，下降到9月底的558億元。

南山人壽指出，9月合併新契約保費為新台幣72億元，以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力，保險本業穩健，加上受惠經常性收益與資本利得，9月獲利29.3億元，今年前9月獲利為206.6億元，年減44%。

凱基人壽9月稅後獲利28.05億元，前9月稅後獲利92.63億元，年減53%。凱基人壽指出，保險核心業務穩健成長，今年前3季新契約保費年增率超過2成。

台新新光金控公告，新光人壽9月稅後盈餘0.3億元，由於資本利得挹注，單月由虧轉盈；由於台新金與新光金7月24日正式合併為台新新光金控，7月僅統計7月24日到31日獲利表現，累計公告獲利9.2億元，若加計前6月累計虧損299.68億元，新光人壽前9月淨損290.48億元。

台新新光金說明，目前外價金充足，將以降低傳統避險支出為目標，動態調控避險比例與避險工具組合，保險本業持續累積合約服務邊際（CSM），商品策略聚焦外幣保單與價值型商品銷售。新壽9月底外價金餘額逾740億元，較8月略減、變動不大。