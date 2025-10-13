國泰金控橫掃「史蒂夫國際商業大獎」13項肯定

有商業界奧斯卡美譽的第22屆「史蒂夫國際商業大獎 (The Stevie® Awards - The International Business Awards®」頒獎，國泰金控再創佳績，一舉奪下涵蓋雲端治理、區塊鏈、綠色金融與醫療金融等領域之4金、1銀、7銅肯定，亦以多年來深耕金融科技的深厚實力，由全球逾250位專業評審組成的評審團，從78個國家地區、超過3,800件提名案件中嚴謹遴選，榮獲「年度最佳組織大獎 (Organization of the Year)」，為台灣首度獲此殊榮的金融業者。

國泰金控自2016年成立數位數據暨科技發展中心，在雲端治理方面，國泰金控自主研發「Cloud ASAP平台」，提供SaaS (Software as a Service)級的一站式雲端轉型服務，協助組織迅速執行符合如雲端資安標準ISO 27017、雲端安全控制框架CCM (Cloud Controls Matrix)及國際企業架構標準TOGAF (The Open Group Architecture Framework)等國際資訊標準的雲端治理業務，包括雲端遷移評估、架構治理、自動化合規審查及資產盤點等，有效提升組織工作效率、優化流程，榮獲「數位轉型(Digital Transformation)銅獎」及「合規解決方案(Compliance Solution)銅獎」。

在區塊鏈應用方面，國泰金控以「Transforming Membership with Blockchain - Powered NFT Passes」專案，榮獲「區塊鏈解決方案(Blockchain Solution)金獎」與「顧客數據平台(Customer Data Platform)銅獎」。此專案透過區塊鏈與NFT技術建立數位會員證，可驗證客戶身份，亦可延伸應用在任務獎勵、活動入場與權益分配，有助強化會員專屬服務的價值。此外，國泰金控區塊鏈團隊開發的區塊鏈部署套件(Blockchain Deployment Kit, BDK)，可將區塊鏈系統建立時間從數天縮短至1至2小時，目前已落地應用在與金融同業合作的「產險聯盟區塊鏈」、「環球貿易共享區塊鏈」等，以實務效益獲「軟體開發解決方案(Software Development Solution)銅獎」。

為滿足集團內部溫室氣體盤查的需求，國泰金控攜手子公司合作開發「國泰碳管理平台」，該平台除可計算溫室氣體排放量，並進行追蹤管理外，更可透過系統化方式蒐集資訊，提升資料彙整與數據分析效率，今年奪下「年度最創新綠色產品獎 (Most Innovative Green Product)」。

在金融醫療領域，國泰金控研發「iFHIR平台」，為台灣首個採用「快速醫療保健互通資源 (Fast Healthcare Interoperability Resources, FHIR)」國際標準，串接醫療與金融數據的平台。此平台透過安全、合規的資料授權機制，讓醫院、保險公司與民眾可即時調閱病歷與檢查報告，進而縮短保險理賠時間，榮獲「醫療科技解決方案金獎 (Healthcare Technology Solution)」。另一方面，國泰金控今年成立技術研究小組，自行研發「NeoSaaS MasteryHub」系統，協助企業快速篩選、審核與管理新技術(Software as a Service, SaaS)工具，榮獲「人才培育與學習解決方案銅獎 (Upskilling/Workforce Learning Solution)」。