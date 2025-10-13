獨／金管會明發布ICS過渡措施！高利保單若不到6% 就無50點的貼水

金管會將在明天下午召開記者會發布保險業接軌ICS新制過渡措施，業者關心的三大重點答案提前曝光。其中，高利保單到達4%，雖然可獲採取淨資產過渡措施，但已確定沒有50點的利率貼水，只有6%以上的高利保單才有。

在現金股利方面，據了解，金管會將訂定發放現金股利的二大條件必須達成，其一，是否其ICS是否有改善，而且會去檢視在過渡措施之前的ICS水準，而非採取過渡措施之後的結果；其二，獲利必須是真槍實彈的獲利，而非「未實現獲利」，會計上是否真正賺錢及資本適足性的二大要項都必須兼顧。

另外保險業者在上周二所召開的會中所提出的二大請求，包括第一，ICS125%以上對資本的「超借」部分能否延長至8年、10年；第二，4%至6%的高利保單，能否獲得50基點的利率貼水。

據透露，保險局已決定，超借償還資本的時間不會再延長，超借的部分必須在5年內還掉。而且，除了6%的高利保單可獲加點50個基點的補助之外，針對4%至6%這段區間的高預訂利率保單，將不給予50個基點的利率貼水。

據悉，原因是保發中心與保險局曾估算過長期利率區間是在4.4%，若是6%的保單給予50點的貼水補貼，則到期時還有超過1%的差距需要業者自掏腰包去張羅，但倘若也讓4%的高利保單得到補貼，那麼屆時業者反而還「倒賺」並不公平，因此對給付利率低於6%的保單，不給予50基點的補貼。

據了解，尤其是債券投資的獲利，例如台幣大貶、美元大漲等造成很多的「未實現利益」，這時金管會在衡量能否發放股利時，就不會認帳，認為業者不能光是「紙上富貴」就要來發股利，而是必須真正看到有處份債券、股票、大樓等資產有獲利實現時，才能用這個部分作為金管會衡量可發放股利的依據。

保險局亦請壽險公會成立專案小組，研議資產負債配置的獎勵機制，據悉，將以業者逐年改善資產負債幣別不匹配狀況，或是逐年加大資金回流投資台灣公建這二大指標的衡量，來提出獎勵措施。

此外，金管會亦已確定，在11月7日之前，想申請過渡措施的保險業者，只需函報選擇性過渡措施申請書，先向保險局說明後續申請時程規劃及擬申請項目，需檢附經董事會討論通過的選擇過渡措施，申請時程延至於12月15日。