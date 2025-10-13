快訊

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會翻修保險業會計制度，二大抗匯損方案曝光。圖／本報資料照片
金管會翻修保險業會計制度，二大抗匯損方案曝光。圖／本報資料照片

金管會主委彭金隆今日在財委會上備詢時已表態在年底前會提出整套的會計制度改革，來改善現在壽險業的損益易隨匯率的波動而大起大落的問題，據透露，已經確定二大改革方向，其一，會計制度的改革仍必須兼顧和銀行、證券業在財報呈現的衡平，因此不可能用半年匯率均價來計算；其次，會從債券投資來進行，若是債券投資是持有到期，將採取兩種作法，一種是到期才一次評價匯率的變動，另一種則是視債券到期的期間，每年反應一定比率的匯價波動，而非全部反應。

原先外界以為金管會有可能在會計制度改革上，會採取半年均價來計算，但據了解，由於財報都是用月底均價，因此，金管會基於公平，不會讓保險業獨採半年均價，但是會從持有債券的交易目的來著手，決定對匯率反應不同的評價作法。

根據保險局與保發中心目前討論的改革方向，在債券投資方面，若買債券的評價，倘若是放在持有到期（AC），而非交易為目的，那麼，其匯率可以等到到期時，再予以評價。

現在對於債券的評價，在利率的部份會由於放在AC或OCI而在評價上有不同的作法，若放在AC的話就不用逐月評價，現在保險局在討論的改革措施，則是若以AC科目來持有，那麼連匯率都不用逐月評價，而是到期時再一次評價。

至於利率現在也並非完全不評價，而是由攤銷的方式，把收進來的利息加入債券的價格當中。除了採取到期時再一次評價的方式之外。還有另一種作法，就是根據距離到期日的期間，來決定每年反應匯價的比率，例如，倘若今年買進某筆債券距離到期日還有10年，那麼每年匯價的變動就先反應十分之一。

舉例來說，若是採取「按比率反應」，A業者買入了20年期的公債，距離該公債到期的時間還有10年，那麼當時買進的匯價若是台幣31元兌1美元，但一年之後的匯價是29元，那麼匯價的波動並非反應1元，而是反應0.1元。而若是採用到期一次評價，那麼買進時30元，隔年29元的話，因為還沒到期，所以不用評價，但若等到10年後到期，當時的匯價是28元，那麼業者仍要在到期時認列匯損。

債券 匯價 匯率

延伸閱讀

遭不肖人士冒名詐騙匯款 金管會籲民眾小心查證

子壽險賺錢 母金控卻要借錢發股利？金管會彭金隆曝真相

金管會明日將宣布ICS接軌全套方案 彭金隆：接軌會議已超過50場

AI 打詐變鎖錯帳戶？立委轟擾民 金管會提四措施要降誤鎖

相關新聞

獨／金管會明發布ICS過渡措施！高利保單若不到6% 就無50點的貼水

金管會將在明天下午召開記者會發布保險業接軌ICS新制過渡措施，業者關心的三大重點答案提前曝光。其中，高利保單到達4%，雖...

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

金管會主委彭金隆今日在財委會上備詢時已表態在年底前會提出整套的會計制度改革，來改善現在壽險業的損益易隨匯率的波動而大起大...

兆豐銀行新店分行喬遷 坐擁捷運雙軌優勢搶攻高端客戶

兆豐銀行新店分行於新店區北新路營運已逾30年，為了打造更舒適的嶄新環境，兆豐銀行新店分行13日喬遷至新北市新店區北新路三...

台新銀行勇奪國際私人銀行家雙料大獎

台新銀行憑藉卓越財富管理實力，再度於國際舞台嶄露頭角，榮獲國際私人銀行家(Private Banker Internat...

新台幣重貶1.51角 收30.696元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.696元，重貶1.51角，成交金額17.35億美元

國泰金控橫掃「史蒂夫國際商業大獎」13項肯定 數位科技實力獲獎

國泰金控（2882）以科技驅動金融，持續打造以人為本的智慧化金融服務，並於有商業界奧斯卡美譽的第22屆「史蒂夫國際商業大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。