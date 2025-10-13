快訊

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

三商壽接軌新制能喘口氣？金管會彭金隆：增資壓力不會減少

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險業明年將接軌TW-ICS與IFRS 17，立委關切三商美邦人壽如何接軌。金管會主委彭金隆直言，過去的增資、資本缺口不會因接軌而消失，意味著三商壽的增資壓力不會因制度轉換而減輕。

換言之，三商壽接軌ICS新制後，增資壓力就如同在RBC制度一樣，買家評估三商壽缺口可能就變成5年內的還款壓力。

立委郭國文13日在財委會中指出，三商壽RBC連七期未達200%，卻仍可接軌ICS？彭金隆說，RBC未達200%並不代表這家公司不能經營、必須出場，但須持續改善資本，「關鍵在於如何做到公平接軌」。

彭金隆強調，金管會採取公平與信賴保護原則，確保RBC合格公司不會因制度更動而突然變差，同時也不會讓財務不健全公司因接軌而受惠。

他說，過去的責任不會因接軌就消失。過去沒有完成的，也要持續完成，這個額外的增加負擔，也不會因此減少。

ICS是嚴格的資本適足制度，金管會給壽險業15年過渡期，讓業者可以調整往上走「如同爬階梯一樣」有時間調整資產負債結構、強化經營體質。

彭金隆說，他上任來已親自主持超過50場會議研議ICS接軌細節，接軌後第一個報表是明年六月底，再來是明年12月底，正式報表要到2027年，時間上沒有外界想的這麼緊迫。

子壽險賺錢 母金控卻要借錢發股利？金管會彭金隆曝真相

金管會明日將宣布ICS接軌全套方案 彭金隆：接軌會議已超過50場

防堵詐騙破口 立委籲加強監管境外虛擬貨幣商

AI 打詐變鎖錯帳戶？立委轟擾民 金管會提四措施要降誤鎖

獨／金管會明發布ICS過渡措施！高利保單若不到6% 就無50點的貼水

金管會將在明天下午召開記者會發布保險業接軌ICS新制過渡措施，業者關心的三大重點答案提前曝光。其中，高利保單到達4%，雖...

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

金管會主委彭金隆今日在財委會上備詢時已表態在年底前會提出整套的會計制度改革，來改善現在壽險業的損益易隨匯率的波動而大起大...

兆豐銀行新店分行喬遷 坐擁捷運雙軌優勢搶攻高端客戶

兆豐銀行新店分行於新店區北新路營運已逾30年，為了打造更舒適的嶄新環境，兆豐銀行新店分行13日喬遷至新北市新店區北新路三...

台新銀行勇奪國際私人銀行家雙料大獎

台新銀行憑藉卓越財富管理實力，再度於國際舞台嶄露頭角，榮獲國際私人銀行家(Private Banker Internat...

新台幣重貶1.51角 收30.696元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.696元，重貶1.51角，成交金額17.35億美元

國泰金控橫掃「史蒂夫國際商業大獎」13項肯定 數位科技實力獲獎

國泰金控（2882）以科技驅動金融，持續打造以人為本的智慧化金融服務，並於有商業界奧斯卡美譽的第22屆「史蒂夫國際商業大...

