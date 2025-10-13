三商壽接軌新制能喘口氣？金管會彭金隆：增資壓力不會減少

壽險業明年將接軌TW-ICS與IFRS 17，立委關切三商美邦人壽如何接軌。金管會主委彭金隆直言，過去的增資、資本缺口不會因接軌而消失，意味著三商壽的增資壓力不會因制度轉換而減輕。

換言之，三商壽接軌ICS新制後，增資壓力就如同在RBC制度一樣，買家評估三商壽缺口可能就變成5年內的還款壓力。

立委郭國文13日在財委會中指出，三商壽RBC連七期未達200%，卻仍可接軌ICS？彭金隆說，RBC未達200%並不代表這家公司不能經營、必須出場，但須持續改善資本，「關鍵在於如何做到公平接軌」。

彭金隆強調，金管會採取公平與信賴保護原則，確保RBC合格公司不會因制度更動而突然變差，同時也不會讓財務不健全公司因接軌而受惠。

他說，過去的責任不會因接軌就消失。過去沒有完成的，也要持續完成，這個額外的增加負擔，也不會因此減少。

ICS是嚴格的資本適足制度，金管會給壽險業15年過渡期，讓業者可以調整往上走「如同爬階梯一樣」有時間調整資產負債結構、強化經營體質。

彭金隆說，他上任來已親自主持超過50場會議研議ICS接軌細節，接軌後第一個報表是明年六月底，再來是明年12月底，正式報表要到2027年，時間上沒有外界想的這麼緊迫。