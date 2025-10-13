兆豐銀行新店分行喬遷 坐擁捷運雙軌優勢搶攻高端客戶

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
兆豐銀行新店分行13日喬遷開幕，兆豐銀行董事長董瑞斌(中)、總經理黃永貞(右二)與多位貴賓出席剪綵，未來將提供大新店地區及在地居民更優質、更貼心的金融服務。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行新店分行13日喬遷開幕，兆豐銀行董事長董瑞斌(中)、總經理黃永貞(右二)與多位貴賓出席剪綵，未來將提供大新店地區及在地居民更優質、更貼心的金融服務。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀行新店分行於新店區北新路營運已逾30年，為了打造更舒適的嶄新環境，兆豐銀行新店分行13日喬遷至新北市新店區北新路三段200號1、2樓重新開幕，並由兆豐銀行董事長董瑞斌、總經理黃永貞、江陵建設董事長林美東、技嘉科技財務長陳純瑛、欣義達董事長侯欽忠等貴賓共同剪綵。

兆豐銀行新店分行新址位於大坪林捷運站旁，坐擁捷運松山新店線及環狀線交會的雙軌優勢，交通網絡四通八達，匯聚多家銀行與企業總部，不僅是新店傳統的金融與商業核心，更在十四張重劃區及寶高智慧園區的發展帶動下，吸引科技人才與高端住戶。新址周邊生活機能完善，消費潛力雄厚，極具發展高端財富管理與企業金融業務的潛力，是金融機構進駐的戰略首選。

嶄新的分行在視覺設計亦別出心裁，新店分行的櫃台採用簡潔高雅的象牙白為主體，鑲嵌金黃色鈦金屬邊框，主視覺牆面則運用兆豐銀行的紅紫漸層企業代表色來設計。行內並設有雙語標示、友善的無障礙空間，以及樂智友善服務區，滿足不同族群客戶辦理業務時的需求，希望提供在地居民更優質、更貼心的金融服務。

兆豐銀行持續配合主管機關之金融政策，近期著重推行各項攔阻詐騙措施，守護民眾的荷包，秉持「待客如親」的服務精神及「發揮正向影響、引領永續發展」的核心理念，用心服務每一位客戶。

兆豐銀行 董事長

